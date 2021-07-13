Ortalık karıştı! Kaan Tangöze'nin oğlu Hakan Tangöze, Kıvılcım Ural'la kavga mı etti? Susturuldu...

Ortalık karıştı! Kaan Tangöze'nin oğlu Hakan Tangöze, Kıvılcım Ural'la kavga mı etti? Susturuldu...

Kaan Tangöze'nin oğlu Hakan Tangöze'nin, Kıvılcım Ural'la kavga etiği gündeme geldi. Bunun akabinde, "Hakan Tangöze, Kıvılcım Ural'la kavga mı etti?" sorusu araştırılmaya başlandı.

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, Seçkin Piriler ile boşandıktan sonra Kıvılcım Ural ile evlendi.

Kıvılcım Ural'dan bir kızı olan Kaan Tangöze'nin boşanma davası oldukça olaylı geçmişti.

Seçkin Piriler ile kavgalı geçen boşanma sonrası çocukların velayeti ise annede kalmıştı.

Bu gelişmelerin ardından, Kaan Tangöze'nin oğlu Hakan Tangöze ve Kıvılcım Ural'ın kavga ettiği iddiaları gündeme geldi.

HAKAN TANGÖZE VE KIVILCIM URAL KAVGA MI ETTİ?

Kaan Tangöze, kızı İlayda ve eşi Kıvılcım Ural'la tatil yapıyor. Ünlü çifte, Kaan Tangöze'nin çocukları Hakan ve Volkan eşlik etti.

Akşam saatlerinde Kıvılcım Ural'ın, Kaan Tangöze'nin büyük oğlu Hakan'la tartışma yaşadığı ve hakaret ettiği duyuldu. Kıvılcım Ural'ın, Seçkin Pirilere hakaret etmesi üzerine Kaan Tangöze'nin, "Anneme o şekilde diyemezsin" dediği ve sonrasında tartışma çıktığı öğrenildi.

KONUYU KAPATTI

Seçkin Piriler oğulları Hakan ve Volkan ile Bodrum'da objektiflere takıldı. Oğlu Hakan'ın, Kıvılcım Ural ile kavga ettiği sorularını duyan Seçkin Piriler konuyu kapattı. Hakan, röportaja dahil olarak "Evet, kavga doğrudur" açıklamasında bulundu. Ancak Hakan Tangöze, annesi Seçkin Piriler'den gelen uyarı üzerine sustu.