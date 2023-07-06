Öykü Karayel ikizi ile fotoğrafını paylaştı! Görenler şok oldu! ''Öykü hangisi?" Oyuncu Öykü Karayel ikiz kardeşi Ezgi Karayel ile poz verdi. O poz kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Öykü Karayel ve ikizi Ezgi Karayel..

Ünlü oyuncu Öykü Karayel sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kuzey Güney, Kara Para Aşk, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Kalp Atışı ve Muhteşem İkili gibi dizilerde rol alan Öykü Karayel başarılı performansıyla adından söz ettirdi. Birçok dizide ve farklı projede yer alan başarılı oyuncu ünlü şarkıcı Can Bonomo ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Ünlü oyuncu son Instagram paylaşımıyla herkesi şaşırttı. İkiz kardeşi Ezgi Karayel ile bir fotoğrafını paylaşan Öykü Karayel'in o paylaşımı gündeme oturdu. Öykü Karayel'in o pozu takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu. İşte Öykü Karayel ve kardeşi Ezgi'nin o pozu..