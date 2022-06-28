Öykü mü, Ezgi mi? Karayel kardeşlerin benzerliği kararsız bıraktı!

Öykü mü, Ezgi mi? Karayel kardeşlerin benzerliği kararsız bıraktı!

Başarılı oyuncu Öykü Karayel'in kardeşiyle olan benzerliği herkesi şaşırttı. Tek yumurta ikizi oldukları bilinen Karayel kardeşleri ayırmak oldukça zor.

Bir dönem başrolleri paylaştığı yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile Kuzey Güney dizisinde yer alan Öykü Karayel, 'Cemre' karakteriyle hafızalarımıza kazındı.

Birçok dizi ve film projelerinde yer alan 31 yaşındaki oyuncu Öykü Karayel, güzelliği ve başarısıyla göz dolduruyor.

Son olarak Netflix'in orijinal dizisi Bir Başkadır'da performansıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu, 2018 yılında şarkıcı Can Bonomo ile dünyaevine girdi.

2021 yılında 'Roman' adında çocuklarını kucaklarına alan çiftin evlilikleri devam ediyor.

"Hangisi Öykü"

Öykü Karayel, bu sefer de kız kardeşi Ezgi Karayel ile gündeme geldi.

Sosyal medya hesabına ikizi Ezgi Karayel ile olan bir fotoğrafı yükleyen Öykü, herkesi şaşkına çevirdi.

İkiz kardeşleri görenler "Hangisi Öykü" sorusuna cevap aradı.