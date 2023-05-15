Öykü Serter'den Halk TV'ye sert sözler: 'Lanet olsun' Öykü Serter, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile gündeme geldi. Seçim sonuçları hakkında paylaşımlar yapan Serter attığı twitle dikkat çekti..

Ünlü sunucu Öykü Serter sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz günlerde Muharrem İnce hakkında söyledikleri ile de gündeme gelen Öykü Serter son paylaşımları ile adından söz ettirdi. Seçim hakkında paylaşımlar yapan Öykü Serter dün akşam yaptığı bir paylaşım ile Halk TV'yi eleştirdi. Öykü Serter sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "Muhalif görünüp 2.tur diye süngü düşüren, el ovuşturan herkesi kara kaplı deftere yazdık. Özellikle ekrandakileri…abv Halk TV Algının dümen suyundaki konforunuza lanet olsun. Vazgeçmiyoruz, morali yüksek tutun, hadi kalkın çay koyalım"