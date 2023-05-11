Öykü Serter'den Muharrem İnce'ye sert sözler: 'İlgi budalası' Sunucu Öykü Serter, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi sonrası yaptığı paylaşım ile gündeme oturdu.

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım sürerken Cumhurbaşkanı adaylarından Muharrem İnce bugün yaptığı açıklama ile adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Tüm Türkiye'yi şok eden bu açıklama sonrası sosyal medya bu haberle çalkalanırken ünlü isimlerde konu hakkında düşüncelerini belirten paylaşımlar yaptılar.

Ünlü sunucu Öykü Serter, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından yaptığı paylaşım ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

Muharrem İnce'ye sert sözler

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Öykü Serter şu ifadelere yer verdi;

"İlgi budalası tatak.. O boğazına yapışan gıcık neyse sen de o’sun.. Yutamadığın takılır tabii.. Millet ittifakının bahanesi kalmamışmış; sanki de Pirom’a desteğini açıkladı. Şu düşkün halinde bile kin küpü.. Rahat olasın, zaten bahane değildin, düşün ki onu bile olamadın.

Öykü Serter'in bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Bazı takipçileri Serter'in bu sözlerini desteklerken bazıları ise ünlü sunucuya tepki gösterdi..