Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin küçük Osman'ı son haliyle şok etti! Gören tanıyamıyor.. Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin Küçük Osman'ı Emir Berke Zincidi'nin son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte genç oyuncunun son hali..

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Bir dönemin en popüler dizileri arasında yer alan Öyle Bir Geçer Zaman Ki'de Osman karakterine hayat veren oyuncu Emir Berke Zincidi'nin son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Babası bir model olan Emir Berke, 2 yaşında anne ve babası tarafından bir ajansa yazdırılmış ve pek çok reklam filminde oynadıktan sonra Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizide Osman Akarsu karakterini canlandırmıştır.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki isimli dizide oynadığı Küçük Osman rolüyle milyonların kalbini kazanan ve hafızalara yer edinen Emir Berke Zincidi şimdilerde 18 yaşına geldi.

O dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan oyuncu sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile görenleri şaşırtıyor.

Oyuncunun son hali sosyal medyada gündeme geldi.

Instagram'da 857 bin takipçisi bulunan Emir Berke Zincidi yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekiyor.

İşte Emir Berke Zincidi'nin son hali..