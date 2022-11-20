Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ı Emir Berke Zincidi'nin son hali şaşırttı! "Küçük Osman'a bak sen"

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ı Emir Berke Zincidi'nin son hali şaşırttı! "Küçük Osman'a bak sen"

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin Küçük Osman'ı Emir Berke Zincidi'nin son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Bir dönemin popüler dizisi Öyle Bir Geçer Zaman Ki'de Osman karakterine hayat veren çocuk oyuncu Emir Berke Zincidi'nin son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki isimli dizide oynadığı Küçük Osman rolüyle milyonların kalbini kazanan ve hafızalara yer edinen Emir Berke Zincidi şimdilerde 17 yaşına geldi.

O dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan oyuncu sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile görenleri şaşırtıyor. Oyuncunun son hali sosyal medyada gündeme geldi.

Instagram'da 811 bin takipçisi bulunan Emir Berke Zincidi sün yaptığı bir paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti. Küçük Osman karakterinin olduğu bir tabloyla poz veren Emir Berke Zincidi o poza "Öyle bir gecer zaman ki" notunu ekledi.

İşte Emir Berke Zincidi'nin son hali..