Öyle Olsun filmi konusu nedir? Öyle Olsun filmi oyuncuları..

Öyle Olsun filmi konusu nedir? Öyle Olsun filmi oyuncuları..

Yeşilçam’ın unutulmaz eserlerinden biri olan Öyle Olsun filmi, bugün Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Peki Öyle Olsun filmi konusu nedir? İşte Öyle Olsun filmi konusu ve oyuncu kadrosu..

1976 yılında yayımlanan romantik komedi türündeki Öyle Olsun filmi, bugün saat 16.30'da Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Yönetmen koltuğunda Orhan Aksoy'un oturduğu, senaryosunu Sadık Şendil ve Suphi Tekniker'in kaleme aldığı Öyle Olsun filmi, bir gazeteci ve iş adamının arasında geçen küçük tartışmanın sonrasında yaşananları konu ediniyor.

Yeşilçam severler, Öyle Olsun filminin konusunu ve oyuncularını merak ediyor.

Peki Öyle Olsun filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Öyle Olsun filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

ÖYLE OLSUN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ferit, gazetecilik yapan genç bir adamdır. Yeni bir yazı dizisine başlayan Ferit, ünlü firmaların sahtekarlıklarını gün yüzüne çıkarır. İş insanı olan Hulusi Bey'in ürettiği yağların doğal olmadığı yönünde haber yapan Ferit, kamuoyunda büyük yankı uyandırır.

Haberin yayımlanmasının ertesi günü Hulusi Bey'in evli bir erkek ile eğlendiğini gören Ferit, bunu da haber yapınca, yüklü bir tazminat davası ile karşı karşıya kalır. Davayı kazanabilmek için Alev'i tuzağa düşürecek bir plan yapan Ferit'in başına gelenler, pek de düşündüğü gibi olmaz.

ÖYLE OLSUN FİLMİ OYUNCULARI