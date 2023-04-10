Oyuncu Aslı İnandık o partiye üye oldu! İşte ünlü oyuncunun üye olduğu parti.. Birçok dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu Aslı İnandık'ın Türkiye İşçi Partisi'ne üye olduğu açıklandı.

Türkiye 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimine hazırlanırken ünlü isimlerde siyasi partilere üye olmaya devam ediyor.

Spor ve sanat camiasının ünlü isimleri farklı partilere desteklerini açıklayarak gündeme geliyorlar.

Türkiye İşçi Partisi İstanbul İl Sözcüsü Melis Akyürek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ünlü oyuncu Aslı İnandık'ın TİP'e katıldığını açıkladı.

Melis Akyürek yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Oyuncu dostumuz Aslı İnandık Tip’e katıldı. Umutta, eşitlikte, aydınlıkta ve kadın dayanışmasında inat eden herkesle bir kişi daha fazlayız! Aramıza hoş geldiniz Aslı İnandik"

1989 yılında dünyaya gelen 34 yaşındaki Aslı İnandık sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Sosyal medyada fenomen haline geldikten sonra Güldür Güldür Show ekibine katılan Aslı İnandık ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında Yalan Dünya isimli dizide rol alarak yaşadı.

Açıklama yaptı

Türkiye İşçi Partisi'ne üye olmasının milletvekili adayı olması şeklinde yorumlandığını ifade eden Aslı İnandık sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak konuya açıklık getirdi.

Aslı İnandık yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Bazı haber sitelerinde dünden beri hakkımda çıkan yanlış bir haberi düzeltmek isterim; Ben milletvekili adayı değilim, Türkiye İşçi Partisi’ne üye oldum. Tıpkı onbinlerce farklı meslek grubundan vatandaş gibi. Tip’in yanındayım. Milletvekili adayı değilim. Teşekkür ederim."