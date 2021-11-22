Oyuncu kadrosu o diziyi kurtarmaya yetmedi! Bir final haberi daha geldi...

Oyuncu kadrosu o diziyi kurtarmaya yetmedi! Bir final haberi daha geldi...

Yayın hayatına yeni başlayan FOX TV'nin iddialı dizisi Elbet Bir Gün'den izleyicisini üzecek bir haber geldi. Most Yapım imzalı Elbet Bir Gün dizisi, 6. bölümle birlikte ekranlara veda edecek.

Proje tasarımı ve yönetmenliğini Gül Oğuz'un üstlendiği, senaryosunu Yusuf Reha Alp'in kaleme aldığı Most Production imzalı FOX TV'nin yeni dizisi Elbet Bir Gün, hikayesi ile sezonun en farklı yapımları arasında yer alıyor.

Başrollerinde Sinem Ünsal, Şebnem Bozoklu, Kenan Acar ve Burak Yamantürk'ün yer aldığı sır ve gizem dolu Elbet Bir Gün dizisi, biri zengin diğeri fakir iki kız kardeşin hikayesini ele alıyor.

Dizi, oyunculuk performansları ve hikayesiyle oldukça beğenilirken Teşkilat ve Yargı gibi iki önemli yapım karşısında izleyiciden istediği ilgiyi alamadı.

Dolayısıyla reytinglerde beklenilenin oldukça altında kalan Elbet Bir Gün dizisi hakkında izleyicisini üzecek bir karar alındı.

6. BÖLÜMDE VEDA EDİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bölüm hikayesini ve tretmanını Funda Alp ile Didem Kaplan'ın birlikte kaleme aldığı Elbet Bir Gün dizisi, final yapan projeler arasına katıldı.

Bir aile dramını anlatan ve çekimleri Kappadokya'nın büyülü atmosferinde başlayan dizinin ekran macerası, 6. bölümde sona erecek.