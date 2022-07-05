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    Oyuncu Tuvana Türkay'ın estetiksiz halleri şoke etti! 'Bambaşka biri'

    Oyunculuk kariyerinin ilk yıllarından bu yana görüntüsüyle bambaşka birine dönüşen Tuvana Türkay'ın estetiksiz hali...
    • 05.07.2022 - 10:30
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    Oyuncu Tuvana Türkay'ın estetiksiz halleri şoke etti! 'Bambaşka biri'

    1990 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Tuvana Türkay'ın babası Bulgaristan göçmeni annesi ise Rize'lidir.

    Tuvana Türkay, Beykent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde okudu.

    Çocuk yaşta oynadığı reklam filmleriyle tanınan güzel oyuncu, ilk olarak Ayrılık dizisinde Kevok olarak karşımıza çıktı.

    Birçok dizi ve film projelerinde de yer alan oyuncu, iş kariyerinde başarıyı yakaladıç

    Sosyal medyayı da aktif kullanan Türkay, güzelliğiyle en çok konuşulan isimler aransında yer aldı.

    Sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile dikkat çeken oyuncu, daha önce estetiksiz halleriyle çok konuşulmuştu.

    Kariyer basamaklarını başarıyla tırmanan Tuvana Türkay’ın estetiksiz ve estetikli fotoğraflarıyla adeta bambaşka birine dönüştü.

    Kariyerinin ilk yıllarından bu yana oldukça değişen Tuvana Türkay'ın estetiksiz hali...

    Oyuncu Tuvana Türkay ın estetiksiz halleri şoke etti! Bambaşka biri #1

    Oyuncu Tuvana Türkay ın estetiksiz halleri şoke etti! Bambaşka biri #2

    Oyuncu Tuvana Türkay ın estetiksiz halleri şoke etti! Bambaşka biri #3

    Oyuncu Tuvana Türkay ın estetiksiz halleri şoke etti! Bambaşka biri #4

    Oyuncu Tuvana Türkay ın estetiksiz halleri şoke etti! Bambaşka biri #5


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