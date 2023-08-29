Oyunu bıraktı! MasterChef Türkiye All Star 72. bölüm fragmanı MasterChef Türkiye All Star yeni bölümüyle bu akşam izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İşte MasterChef Türkiye All Star 72. bölüm fragmanı..

ensonhaber.com

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye All Star'da heyecan sürüyor.

Eski sezon yarışmacıların yer aldığı All Star sezonunda birbirinden başarılı isimler şampiyon olabilmek için hünerlerini sergiliyor.

Yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran program her bölümüyle heyecan yaratıyor.

Şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkan yarışmacılar adeta ecel terleri döküyor.

MasterChef'in dün ekrana gelen 71. bölümünde yeni haftanın kaptanları ve takımları belli oldu. Yeni haftada mavi takım kaptanı Esra olurken kırmızı takım kaptanı olarak karşısına Alican'ı seçti.

Programın bugün ekrana gelecek olan 72. bölüm fragmanında yaşananlar izleyicileri meraklandırdı.

Peki MasterChef'in yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte yeni bölüm tanıtımı..

MasterChef Türkiye All Star 72. bölüm fragmanı