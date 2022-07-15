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- Özge Borak kusursuz fiziğiyle olay oldu! 'Sağlam hatunsun'
Özge Borak kusursuz fiziğiyle olay oldu! 'Sağlam hatunsun'
Oyuncu Özge Borak'ın tatil paylaşımı, takipçileri tarafından beğenildi.
- Haber Merkezi
- 15.07.2022 - 11:10
Son olarak Menajerimi Ara dizisinde boy gösteren oyuncu Özge Borak, sıcak havaların tadını çıkartıyor.
8 yaşındayken açılan bir sınavla Şehir Tiyatroları çocuk bölümünü kazanarak sanat hayatına adım atan Borak, ekranların sevilen simaları arasında.
Ihlamurlar Altında, Küçük Kadınlar, İstanbullu Gelin, Eyvah Eyvah, Güldür Güldür Show gibi yapımlarda rol alan Özge Borak, şimdilerde dinleniyor.
Fiziğiyle dikkat çekti
Tatilde olan ünlü oyuncu, sosyal medyadan takipçileriyle iletişimini koruyor.
40 yaşındaki Borak, son kareleriyle adeta gençlere meydan okudu.
Fit görüntüsüyle dikkat çeken güzel oyuncu, manzaraya karşı verdiği pozlarla beğeni topladı.
İşte Özge Borak'tan cesur kareler...