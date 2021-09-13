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- Özge Özpirinçci anne olmak için gün sayıyor! Karnı burnunda ilk poz...
Özge Özpirinçci anne olmak için gün sayıyor! Karnı burnunda ilk poz...
- Haber Merkezi
- 13.09.2021 - 16:17
Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk çiftinin ne zaman nikah masasına oturacakları merak edilirken, anne-baba olacaklarının müjdesi geldi.
Özpirinçci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "9 değil 13 haftalık hamileyim. İlk ve son film değil dizi.
Mutluluğumuzu ve heyecanımızı paylaşan herkese çok teşekkürler." ifadelerini kullandı.
Bunun akabinde kızını kucağına almak için gün sayan oyuncu, Instagram hesabından karnı burnunda ilk karesini yayınladı.
ÖZGE'DEN HAMİLELİK POZU
6 aylık hamile olan Özpirinçci'den sürpriz bir paylaşım geldi. Oyuncu, önceki gün su altında çekildiği fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.
İlk defa karnı burnunda pozunu Instagram hesabından paylaşan Özge Özpirinçci, gönderisine, Yunanca'da 'güzel düşünme, iyilik dolu bir zihin' anlamına gelen 'eunoia' notunu düştü.
Özge'nin paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce yorum ve beğeni aldı.