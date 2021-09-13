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Özge Özpirinçci anne olmak için gün sayıyor! Karnı burnunda ilk poz...

Özge Özpirinçci anne olmak için gün sayıyor! Karnı burnunda ilk poz...

Burak Yamantürk ile uzun zamandır birlikte olan Özge Özpirinçci, anne olmaya hazırlanıyor. Kızını kucağına almak için gün sayan oyuncu, sosyal medya hesabından karnı burnunda karesini paylaştı.