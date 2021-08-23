Özge Özpirinçci kızının adını açıkladı! Çocuğuna bunu yapma Özge..

5 aylık hamile olan ve ilk çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Özge Özpirinçci, kızına "Üzüm" adını vermek istediğini söyledi. Oyuncu bu isim için çevresindekilerin onay vermediğini sözlerine ekledi.

Güzel oyuncu Özge Özpirinçci, ilk kez anne olmaya hazırlanıyor.

Burak Yamantürk ile anne-baba olmanın heyecanını yaşayan Özge, bebeğine isim arayışına girdi.

Kız bebek bekleyen oyuncu, isim konusunda yaptığı açıklama ile herkesi şaşırttı.

Kızına "Üzüm" ismini koymak istediğini ancak çevresinden beklediği onayı göremediğini söyledi.

İSİM İÇİN ONAY ÇIKMADI

Özge Özpirinçci, "Hamile kaldığımdan beri aklımda tek isim var: Üzüm. Bana herkes, "Çocuğuna bunu yapma Özge" deyip duruyor. Bence güzel bir isim.

Küçük çocuk Üzüm, genç kız Üzüm, 35'lerinde Üzüm Hanım, 70'inde Üzüm Teyze. Ayrıca Üzüm Yamantürk çok fonetik geliyor kulağıma.

Ama kesinlikte ret oyu aldım bu isim için. Ben gizli gizli Üzüm diyeceğim galiba çocuğuma." diyerek şaşkınlık yarattı.

ÜZÜM İSMİNİN ANLAMI