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- Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy kimdir? Haydar Ulusoy neden öldü ve kaç yaşındaydı?
Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy kimdir? Haydar Ulusoy neden öldü ve kaç yaşındaydı?
- 05.12.2022 - 09:42
Ankara'nın Çankaya ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy, aracın çarpması sonucunda ağır yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda meydana geldi.
Feci trafik kazası sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Ulusoy'un cenazesinin, yarın saat 11.00'de Çankaya Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından İstanbul'da toprağa verileceği belirtildi.
Üzücü haberin ardından "Haydar Ulusoy kimdir? Neden öldü?" soruları araştırılıyor. İşte hayatı ve ölüm sebebi...
Haydar Ulusoy kimdir?
73 yaşında hayatını kaybeden Haydar Ulusoy'un emekli albay olduğu biliniyordu.Ünlü oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy'un emekli olduktan sonra avukatlık yaptığı öğrenildi.