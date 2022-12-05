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Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy kimdir? Haydar Ulusoy neden öldü ve kaç yaşındaydı?

Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy kimdir? Haydar Ulusoy neden öldü ve kaç yaşındaydı?

Ünlü manken, sunucu ve oyuncu Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy, hayatını kaybetti. Bu üzücü haberden sonra Haydar Ulusoy'un hayatı ve ölüm sebebi merak konusu oldu.