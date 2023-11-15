Özge Yağız'ın ablası sosyal medyaya damga vurdu! Görenlerin ağızları açık kaldı: Güzelliği mest etti Safir dizisinin Feraye'si Özge Yağız'ın ablası, sosyal medya kullanıcılardan övgü dolu yorumlar aldı. Yağız ve ablasının birbirine olan benzerlikleri de dikkati çekti.

ensonhaber.com

26 Eylül 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Özge Yağız, son zamanların yükselen yıldızları arasında yer alıyor.

Başkent Üniversitesi'nden mezun olan Yağız'ın oyunculuk dışındaki mesleği ise diyetisyenlik..

Ancak başarılı isim oyunculuk alanında ilerlemeyi tercih etti ve şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan Safir dizisinde boy gösteriyor.

Bu dizi ve son zamanlarda gündeme gelen aşk hayatıyla ilgili haberler nedeniyle konuşulan Yağız, ablasıyla olan karelerini yayınladı.

25 yaşındaki güzel oyuncunun ablasını görenlerin benzerlik karşısında ağızları açık kaldı.

Ablası sosyal medyaya damga vurdu

Adını Sen Koy dizisi ile oyunculuğa merhaba diyen Yağız, “Diğer yarım, neşem. İyi ki doğdun, iki ki bizimlesin. Yüzün hep gülsün su perisi ablam” notu ile ablasıyla olan fotoğraflarını paylaştı.

Güzel oyuncunun ablası ile olan benzerliği dikkat çekti. Başkent Üniversitesi mezunu olan Yağız’ın rol aldığı yapımlar arasında Yemin ve İçimizden Biri de bulunuyor.