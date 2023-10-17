Özge Yağız'ın sosyal medya şovu yürek gıcırdattı! Bakanın nefesi kesildi: "Aydan daha parlak" Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Özge Yağız'ın paylaştığı pozlar, görenleri hayran bıraktı. Yağız'ın doğal güzelliğine yprum yağdı.

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26 Eylül 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Özge Yağız, Başkent Üniversitesi'nden mezun oldu.

Asıl mesleği diyetisyenlik olan Yağız, rotasını oyunculuk üzerine çizdi ve bu konuda adımlar atmaya başladı.

İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında yayınlanan Adını Sen Koy dizisi ile yaşayan Özge Yağız, Kanal 7 ekranlarında yayımlanan Yemin dizisinde "Reyhan" karakterini canlandırarak üne kavuştu.

Bu diziden sonra Sol Yanım, İçimizden Biri ve Baba dizilerinde yer alan Yağız, şu sıralar Safir'de boy gösteriyor.

Bu diziyle ekranlara dönen ve yıldızı bir kez daha parlayan oyuncu, sosyal medya pozlarıyla gündem oldu.

Sosyal medyayı sallamayı başardı

Sosyal medya üzerinden verdiği pozlarla gündem olan Yağız, hayranlarını etkilemeyi başardı.

Hayranlarından kalp ve övgüler alan Özge Yağız, dğnya çapında da tanınmaya başlayan bir isim...

Özellikle Arap hayranlarının fotoğraflarına yorum yapması ise sevildiğinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.

İhanet iddiaları çıktı

Oyuncu Özge Yağız, meslektaşı Gökberk Demirci ile aşk yaşıyordu. Geçtiğimiz ay sevgilisinin evlilik teklifine "Evet" yanıtını veren Yağız, nikah hazırlıklarına başlamıştı. İkili, kısa bir süre sonra yollarını ayırdı.

O günlerde Özge Yağız'ın rol arkadaşı Burak Berkay Akgül da sevgilisi Hira Koyuncuoğlu ile ilişkisini noktaladı.

Birkaç gün önce, Yağız'ın Gökberk Demirci ile beraber olduğu dönemde Akgül ile de birliktelik yaşamaya başladığı, evlilik hazırlıkları yaptığı sevgilisini aldattığı iddia edildi.

İhanet iddiaların ardından Özge Yağız, konuyla ilgili bir açıklama yaptı:

"Tüm ekip arkadaşlarımla gönül vererek çalıştığımız yeni bir işin heyecanını yaşıyorum. Bir ilişkim vardı, bir ay önce karşılıklı konuşarak ayrıldık. Hayatımda da kimse yok.

Konuşulanlar nedeniyle açıklama yapmak zorunda kalmaktan dolayı üzgünüm. Sadece herkes için saygı bekliyorum."