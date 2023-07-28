Özgü Kaya sırtını döndü, ipli dekoltesi beğeni topladı! "Maşallah sana güzellik" Özgü Kaya, sosyal medya hesabındaki yeni paylaşımıyla gündem oldu. Kaya, sırt dekoltesiyle beğeni topladı.

1996 yılında dünyaya gelen Özgü Kaya, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bölümü'nde eğitim gördü.

İlk oyunculuk deneyimini 2007 Adı Efsane dizisinde Sibel karakterini oynayarak elde etti. Ardından 2018 yılında TRT 1 de yayınlanan Kutul Amare dizisinde Zeynep karakterini oynadı.

Özgü Kaya'nın asıl çıkışı ise Üç Kız Kardeş dizisindeki Türkan karakteri ile oldu.

Sırtı beğenildi

Hem oyunculuk performansı hem de güzelliği ile beğeni toplayan Özgü Kaya, sosyal medyadaki paylaşımıyla dikkat çekti.

Merdivenleri çıkarken poz veren Kaya, sırt dekoltesiyle mest etti.

Takipçilerinden beğeni toplayan Kaya, güzelliğine yorum aldı.