Özgür Can Çoban kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Özgür Can Çoban şarkıları ve biyografisi

Özgür Can Çoban kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Özgür Can Çoban şarkıları ve biyografisi

Şarkılar Bizi Söyler programının bu akşamki konukları arasında şarkıcı Özgür Can Çoban yer alıyor. Peki Özgür Can Çoban kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte şarkıları ve hayatı...

Kanal D ekranlarının sevilen eğlence programlarından Şarkılar Bizi Söyler, Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile izleyici karşısına çıkıyor.

Her hafta birbirinden ünlü konukları ve müzik konseptleriyle adeta izleyicileri büyülüyor.

Şarkılar Bizi Söyler yepyeni bölümüyle bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Programın bu haftaki konukları ise Haluk Levent, Melek Mosso ve Özgür Can Çoban olacak.

Kendine has yorumlarıyla Türk müziğine yeni bir soluk getiren şarkıcı Özgür Can Çoban, bu akşam müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Bu akşam izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Özgür Can Çoban’ın hayatı merak konusu oldu. Peki Özgür Can Çoban kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte şarkıları ve hayatı…

Özgür Can Çoban kimdir?

Özgür Can Çoban, 14 Kasım 1994 yılında Kırşehir'de dünyaya gelmiştir. Ünlü şarkıcı, lisedeyken TRT Müzik programlarında vokal olarak çalışmaya başlamıştır.

Özgür Can, TRT tarafından düzenlenen ses yarışmalarında birincilikler kazanarak aynı sene içerisinde TRT'de Türk Halk Müziği “Sözleşmeli Ses Sanatçısı" olarak görev almaya başlamıştır.

Genç yaşına rağmen TRT Türk Halk Müziği repertuarına derleme çalışmaları yapmıştır. ODTÜ üniversitesinin düzenlemiş olduğu çok sayıda usta sanatçının katıldığı ‘’Ustalar Arasında’’ etkinliğinde yer alan en genç sanatçı olarak ödüllendirilmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümünü Yüksek Onur Derecesi ile bitirdi. İstanbul Teknik Üniversitesi Performans Anasanat Dalı Çalgı - Ses Yüksek Lisans Programını Birincilik ile kazanmıştır.

Albümleri ve şarkıları