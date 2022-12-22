CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 2023'teki seçime dair, "100'üncü yılda TBMM'de muhalefet partisi milletvekili olarak kalacaksam hiç siyaset yapmayayım daha iyi." dedi.

2023 seçimlerine 6 aylık bir süre kalmışken 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı henüz belirlenebilmiş değil.

Bu durum muhalefet partilerinin üzerinde bir yük olsa da, seçimi kazanacak bir aday çıkaracaklarına dair olan güvenleri tam.

Gazeteci Adem Metan da seçime az bir süre kala ana muhalefet partisi CHP'de yaşanan 2023 heyecanını, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e sordu.

"2023 seçimleri bizim için final maçı"

Özel, 2023 seçimleri hakkında, "2023'ün bizim için bambaşka bir önemi var. Rakibimiz de "Hedef 2023" diye bir hedef koymuş. Bizim açımızdan kurucu partisi olduğumuz Cumhuriyet'in 100'üncü yılında hem çok sembolik hem de 20 yıllık bir iktidarda, iktidarın en güçsüz, bizimde en iddialı olduğumuz nokta. Bu bizim için final maçı." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel: Seçimi kaybetme ihtimali uykularımı kaçıracak bir durum - Video

"Seçimi kaybedersek CHP'yi yönetenler ciddi şekilde sorgulanır"

Özel, seçimi kaybetme olasılıklarına değinerek, "Seçimi kaybedersek hem Türkiye çok şey kaybeder, hem de biz bu seçimi kaybettikten sonra artık çok gerileriz, zor durumda kalırız. CHP'yi bugün yönetenler ciddi şekilde sorgulanır. Bizim açımızdan böyle bir önemi var." dedi.

"Bu fırsatı kaçırmak benim uykularımı da kaçıracak bir durum "

Özel, en iddialı oldukları bir dönemde olduklarını belirterek, "Açıkçası 20 yıllık iktidarın en güçsüz, bizim de en iddialı olduğumuz dönem. Bu fırsatı kaçırırsak bu çok kötü olur. Bu durum benim uykularımı kaçırabilecek bir durum. Gerçekten uykularımı kaçıracak bir durum. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında TBMM'de muhalefet partisi milletvekili olarak kalacağıma hiç mecliste olmayayım, hiç siyasette olmayayım daha iyi. Bu benim kafamın bir tarafında duran bir şey." ifadelerini kullandı.