Özkan Uğur'un oğlundan babasına duygusal veda! 'Uğurlar olsun canım babacığım' 8 Temmuz'da hayatını kaybeden usta sanatçı Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur'dan duygusal bir paylaşım geldi. İşte, Alişan Uğur'un o paylaşımı..

MFÖ grubunun üyelerinden olan usta sanatçı Özkan Uğur 8 Temmuz'da hayatını kaybetmişti. 69 yaşında aramızdan ayrılan Özkan Uğur'un vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Özkan Uğur geçtiğimiz hafta düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verilerek son yolculuğuna uğurlandı.

Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur dün sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Babasıyla fotoğraflarını paylaşan Alişan Uğur yazdığı not ile takipçilerini duygulandırdı.

Alişan Uğur yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Ne kadar tükenmiş ve üzgün hissettiğimi anlatmak imkansız. Babamla yaşadığım birbirinden güzel sayısız anı geliyor aklıma, gülümsüyorum, gülüyorum.. Ancak birdenbire canım babacığımla artık başka bir anım olmayacağı gerçeğiyle yüzleşiyorum ve içim parçalanıyor, sonsuz bir boşlukta hissediyorum kendimi.

Onun artık bu dünyada olmamasına inanmak, inanılmaz derecede zor. Ama biliyorum ki hep yanımda olacak. O yüzünden hiç eksilmeyen tebessümüyle bizleri izlemeye devam edecek.

Senin gibi bir babanın oğlu olduğum için hep çok şanslı hissettim kendimi ve hayatım boyunca sana layık bir evlat olmaya gayret gösterdim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya devam ederek bu gayreti hep sürdüreceğim. Mesaj yazan, telefonla arayan, tanıdığım tanımadığım herkese çok teşekkür ederim. Güzel yorumlarınızı okumak, desteklerinizi hissetmek, benim için çok değerli.

Uğurlar olsun canım babacığım. Hiç unutulmayacaksın. O güzel enerjinle, şarkılarınla, hikayelerinle ve sevginle aramızda olmaya devam edeceksin. Seni çok seviyorum. Nur içinde yat. Mekanın cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun."