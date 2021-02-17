Özlem Kaymaz kimdir, kaç yaşında? Özlem Kaymaz'ın oğlunun hastalığı nedir?

Miss Turkey 1992 Güzeli olan Özlem Kaymaz, Ebru Akel'le Kadın İsterse programına konuk olmasıyla merak edilen isimler arasında yer aldı. Nager sendromu hastası bir oğlu olan Özlen Kaymaz kimdir?

Ebru Akel'le Kadın İsterse programının 17 Şubat konuğu olan eski Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz, hayatına dair paylaştıklarıyla seyircilerin merak konusu oldu.

18 yaşındayken Türkiye Güzeli olarak taç giyen Özlem Kaymaz, o dönem ‘İtalyan Liseli’, ‘Sörfçü Türkiye Güzeli’ olarak hafızalara kazındı.

Oğlunun hastalığı ile mücadelesini dile getiren Özlem Kaymaz hakkındaki bilgiler araştırılmaya başladı.

Peki Özlem Kaymaz kimdir, kaç yaşında? Özlem Kaymaz'ın oğlu ne hastası? İşte Özlem Kaymaz hakkında merak edilenler..

ÖZLEM KAYMAZ KİMDİR?

Özlem Kaymaz, 1974 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Bahariye İlkokulu'nda öğrenim hayatına başladı.

1984-1987 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü'nde Milli Yüzücü olarak sayısız Türkiye rekoru ve şampiyonlukları kazandı.

İLKLERE İMZA ATTI

Henüz 14 yaşındayken Marie Claire dergisinin kapağına çıkan ilk Türk kızı oldu.

1989-1991 yıllarında İstanbul Yelken Kulübü’nde Milli Windsurf’çü olarak spor hayatındaki başarılarına devam eden Özlem Kaymaz, 1990 yılında gerçekleşen Dünya Windsurf Şampiyonası’na giden ilk Türk kadın sporcu unvanına sahip oldu.

Profesyonel spor hayatını sonlandırdıktan sonra yakın çevresinin de yönlendirmesiyle Miss Turkey’ Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması’na katıldı ve 992 Türkiye 1. Güzeli seçildi ve ardından Türkiye’yi Miss World Dünya Güzellik Yarışması’nda temsil etti.

90’lı yıllarda Top Model olan Özlem Kaymaz, yurtdışında düzenlenen uluslararası defilelerde ve ülke içinde podyumlarda yer aldı.

1997 yılında evlenen Özlem Kaymaz, eşinin memleketi Hollanda'da yaşamaya başladı. 15 sene sonra 3 çocuğuyla ülkesine temelli dönüş yaptı.

OĞLU, NAGER SENDROMUNA YAKALANDI

Yurt dışında kaldığı yıllar boyunca çocuklarını yetiştirmenin yanında kendine de yatırım yapan Özlem Kaymaz nager sendromlu oğlunun da etkisiyle çocuk sağlığı, psikolojisi ve gelişimi, pedagoji, sağlıklı yaşam, sanat tarihi ve dünya mutfağı alanlarında kendini geliştirdi.

2007-2009 yılları arasında oğlunun ameliyatları için New York'da yaşayan Özlem Kaymaz, Daniel'in hikayesinin benzer sendromlarla dünyaya gelen çocuklara ve ailelerine rehber olması için çalışmalar yapmaya devam ederken hemcinslerine ‘daha iyi bir ben’ sloganıyla destek veriyor.

SİYASETE ATILDI

15 yıl sonra Türkiye’ye kesin dönüş yapan Özlem Kaymaz 2015 genel seçimlerde CHP’den milletvekili adayı oldu.

1992 yılında Türkiye Güzeli seçilen Özlem Kaymaz’ın kızı Tara Madelein De Vries, 2018 Miss Turkey yarışmasına katıldı. Annesinin izinden giden Tara Madelein De Vries, yarışmadan ikincilikle ayrıldı.

NAGER SENDROMU

Türkiye’de 1992 Miss Turkey Güzeli Özlem Kaymaz’ın oğluyla adını duyuran Nager sendromu, dünyada yaklaşık 90 kişide görülüyor.

Genetik bir bozukluk olan nager sendromu, yeni doğan bebeklerin bazı organlarının gelişmemesi durumu olarak biliniyor.

Nager sendromunda; yanak ve çene bölgesinin az gelişmiş olması, gözlerin açıklığının aşağı doğru eğilmesi, alt kirpiklerin yokluğu, böbrek veya mide reflüsü, çekiç parmaklar, iç ve dış kulak gelişim eksikliği, olası yarık damak gibi durumlar gözlemlenebiliyor