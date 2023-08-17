Paris pozlarına beğeni yağdı! Duygu Özaslan'ın iddialı pozları Instagram'ı salladı! 'Güzelliğin şaka mı?' Duygu Özaslan'ın son Instagram pozları takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte o pozlar..

ensonhaber.com Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan Instagram hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz yıl basketbolcu Can Maxim Mutaf ile evlenen Duygu Özaslan sık sık magazin gündeminde kendine yer buluyor. Gerek özel hayatı gerekse cesur paylaşımları ile sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Duygu Özaslan'ın Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunuyor. Eşi Can Maxim Mutaf ile Paris'te tatil yapan Duygu Özaslan paylaştığı iddialı pozlar ile takipçilerinin beğenisini topladı. Ünlü fenomenin sosyal medyada paylaştığı son pozlar takipçilerinden tam not aldı. İşte Duygu Özaslan'ın beğeni toplayan Paris pozları..