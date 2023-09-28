Parkta ölü bulunmuştu! Seda Fettahoğlu'nun ölümünde kahreden detay! Doğum gününde.. Geçtiğimiz gün bir parkta ölü halde bulunan oyuncu Seda Fettahoğlu hakkında kahreden bir detay ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun doğum gününde intihar ettiği iddia edildi..

ensonhaber.com Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Sultan karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Seda Fettahoğlu geçtiğimiz gün bir parkta ölü halde bulunmuştu. Seda Fettahoğlu'nun ölümü sosyal medya gündemine bomba gibi düşerken oyuncunun ölüm sebebi merak uyandırdı. Parkta ölü bulunan Seda Fettahoğlu’nun ölüm nedeni henüz belli olmazken kahreden bir detay ortaya çıktı. İntihar ettiği şüphesi üzerinde durulan Seda Fettahoğlu hakkında ortaya çıkan bir gerçek duyanları şok etti. Doğum gününde intihar etti iddiası 26 Eylül doğumlu olan Seda Fettahoğlu'nun 44. yaş gününü kutladıktan sonra intihar ederek yaşamına son verdiği iddia edildi. Oyuncunun çantasından antidepresan ilaçlar çıktığı belirtilirken Fettahoğlu'nun cesedinin yanında, üzerine kayıtlı bulundurma ruhsatlı bir tabanca ve boş kovan bulunduğu ifade edildi. Polis olay hakkında geniş çaplı bir araştırma başlatırken Seda Fettahoğlu'nun kesin ölüm nedeni yapılan incelemelerin ardından ortaya çıkacak. Seda Fettahoğlu kimdir? 1979 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Seda Fettahoğlu, Trabzon Anadolu Lisesi'nde1997 yılında mezun oldu. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Seda Fettahoğlu, tiyatronun yanında seslendirme de yapıyordu. Seda Fettahoğlu kariyeri boyunca, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda birçok oyunda rol aldı. Çeşitli dizilerde rol alarak ekranlara çıkan Seda Fettahoğlu özellikle Çocuklar Duymasın'daki rolü ile tanınmıştı..