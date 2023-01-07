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    Patron mutlu son istiyor filmi nerede çekildi? Patron Mutlu Son İstiyor konusu ve oyuncuları!

    Filmseverler ekran başına! Tolga Çevik ve Ezgi Mola'nın başrolünü paylaştığı romantik komedi filmi Patron Mutlu Son İstiyor, bu akşam izleyici ile buluşacak. İşte konusu ve oyuncu kadrosu...
    • 07.01.2023 - 18:01
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    Patron mutlu son istiyor filmi nerede çekildi? Patron Mutlu Son İstiyor konusu ve oyuncuları!

    BKM film imzalı 2014 yılında vizyona giren Patron Mutlu Son İster filminin yapımcılığını Necati Akpınar üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü oturuyor.

    En iyi romantik komedi filmlerinden biri olan Patron Mutlu Son İster'in başrollerini ise Tolga Çevik ve Ezgi Mola paylaşıyor. Oyuncu kadrosu ile dikkat çeken film, izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor.

    Vizyona girdiği tarihten itibaren izleyicilerin beğenisini kazanan film, Ürgüp/Kapadokya'da çekildi.

    Film, bu akşam Star TV ekranlarında saat 20:00'de seyircilerle buluşacak. Filmin konusu ve oyuncuları ise merak konusu oldu.

    Filmin konusu

    Filmde yapımcısı Sinan’ı romantik komedi film senaryosu yazmak için Ürgüp’e gönderiyor. Orada otele yerleşen Sinan, ne yazacağını bilemiyor ve düşünmek için çok fazla vakti yok.

    Patronu Sinan’ın senaryoyu bitirmesi için sürekli baskı yaparken Sinan, İzzet Bey’in kızı Eylül ile tanışıyor. Eylül’den ilham alarak yazacağı senaryoyu onun üzerine kurmak için karar veriyor. Ancak Eylül, ünlü bir oyuncu olan Faruk’la nişanlıdır. Faruk ve Sinan birbirlerini uzun zamandır tanıyorlar ve birbirlerinden hoşlanmıyorlar.

    Patron mutlu son istiyor filmi nerede çekildi? Patron Mutlu Son İstiyor konusu ve oyuncuları! #1

    Sinan uzun zaman önce Faruk’un sevgilisini elinden almıştır. Bu yüzden Faruk, Sinan’a düşmandır. Peki Sinan, Eylül’den uzak durabilecek mi? Senaryoyu zamanında yetiştirebilecek mi?

    Patron Mutlu Son İstiyor oyuncuları ve karakterleri

    • Tolga Çevik - Sinan
    • Ezgi Mola - Eylül
    • Murat Başoğlu - Faruk
    • Erkan Can - Arif
    • Ersin Korkut - Lokman
    • Mustafa Uzunyılmaz - Tamirci Hicri
    • Ferruh Yenidoğan - İsfendiyar Sıcak
    • Ayşenur Yazıcı - Vuslat
    • Nusret Çetinel - İzzet
    • Saba Tümer - Saba Tümer olarak konuk oyuncu
    • Mine Özsamsun - Faruk'un annesi
    • Oğuz Okul - Faruk'un babası
    • İcmal Aktuna - İclal
    • Zeki Ocak - Cezmi

    Patron mutlu son istiyor filmi nerede çekildi? Patron Mutlu Son İstiyor konusu ve oyuncuları! #2


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