Pavyon danslarıyla gündem olmuştu! Hazar Ergüçlü'nin Instagram pozları beğeni topladı Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü'nün son Instagram pozları takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. İşte o kareler...

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Kanal D'nin izlenme rekorları kıran yeni dizisi İnci Taneleri'nde başrol oyuncusu olan Hazar Ergüçlü don dönemin en popüler isimleri arasında yer alıyor.

İnci Taneleri'nde canlandırdığı Dilber karakteri ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Hazar Ergüçlü, Instagram pozları ile beğeni topladı.

32 yaşında olan Hazar Ergüçlü'nün dizide canlandırdığı 'Dilber' karakteri sosyal medyayı sallıyor.

İlk olarak 7 Eylül 2011 tarihinde Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Kuzey Güney adlı dizide canlandırdığı "Simay" karakteri ile oyunculuğa adın aran Hazar Ergüçlü şimdilerde ekranların aranan yüzü haline geldi.

Ergüçlü, kariyerinde Medcezir, Analar ve Anneler, Yüksek Sosyete, Hayat Sırları, Alev Alev, Menajerimi Ara ve Hayat Bugün isimli dizilerde rol aldı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Hazar Ergüçlü'nün son Instagram pozları kısa sürede gündem oldu.

Ünlü oyuncu İnci Taneleri'nin 2. bölümünden bazı kareleri takipçileriyle paylaştı.

İşte Hazar Ergüçlü'nün son Instagram pozları...