Payitaht Abdülhamid final mi yapıyor, ne zaman? Veda tarihi belli oldu..

Payitaht Abdülhamid final mi yapıyor, ne zaman? Veda tarihi belli oldu..

4 yıl boyunca TRT 1 ekranlarında seyircisiyle buluşan Payitaht Abdülhamid dizisinin ne zaman final yapacağı merak ediliyor. Peki Payitaht Abdülhamid ne zaman final yapacak?

ES Film imzalı Payitaht Abdülhamid dizisi, Sultan 2. Abdülhamid'in saltanı sırasında yaşanan siyasi ve askeri olayları izleyenlere aktarmaya devam ediyor.

İlk bölümü 24 Şubat 2017 tarihinde yayımlanan ve her bölümü heyecanla beklenen tarih temalı yapımın sevenlerine veda edeceği belirtildi.

Bunun üzerine dizinin sevenleri, Payitaht Abdülhamid final mi yapıyor, ne zaman? 2. sezon olacak mı? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki Payitaht Abdülhamid ne zaman final yapacak? İşte Payitaht Abdülhamid final tarihi...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD FİNAL Mİ YAPIYOR, NE ZAMAN?

TRT 1 ekranlarında yayımlanan ve Sultan Abdülhamid Han'ın son 13 yıllık padişahlık dönemini konu edinen Payitaht Abdülhamid dizisi için de geri sayım başladı.

28 Mayıs Cuma akşamı 153. bölümü ile TRT ekranlarına gelen Payitaht Abdülhamid dizisi, vedaya hazırlanıyor.

Proje tasarımını Osman Bodur'un, senaryosunu yine Osman Bodur ve Uğur Uzunok'un üstlendiği ve başrolünde Bülent İnal'ın yer aldığı Payitaht Abdülhamid, 4 Haziran Cuma akşamı yayımlanacak 154. bölümü ile birlikte ekran macerasını sonlandıracak.