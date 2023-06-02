Payitaht Abdülhamid'in Tahsin Paşa'sından anlamlı paylaşım: 'İlk misafirim hayat arkadaşımdı' Ak Parti'den Manisa Milletvekili seçilen usta oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu meclisteki odasından eşi ile bir karesini paylaştı. Bahadır Yenişehirlioğlu'nun bu paylaşımı beğeni topladı. İşte o kare..

Payitaht Abdülhamid dizisinde canlandırdığı Tahsin Paşa karakteri ile dikkatleri üzerine çeken usta oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu Ak Parti'den milletvekili adayı olmuş ve seçilmeyi başarmıştı. Ak Parti'nin Manisa 1. sıra adayı olan usta oyuncu 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde seçilerek meclise girdi. Bugün sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bahadır Yenişehirlioğlu eşi Canan Yenişehirlioğlu ile bir karesini paylaştı. Meclisteki odasından paylaşım yapan usta oyuncu paylaşımına "İlk misafirim hayat arkadaşımdı." notunu ekledi. İşte Ak Parti Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun o paylaşımı..