Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Yasak Elma'yla dönüyor! Entrikaya entrika katacak

FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma, oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Son olarak İkimizin Sırrı dizisiyle izleyici karşısına çıkan Ceyhun Mengiroğlu, Yasak Elma'nın kadrosuna dahil oldu.

Yönetmenliğini Elif Turgay ve Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma, beşinci sezonuyla da nefes kesiyor.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaştığı Medyapım imzalı Yasak Elma dizisi, heyecan dolu sahneleriyle izleyicileri adeta ekranlara kilitliyor.

Her pazartesi farklı entrikalarıyla ekranlara gelen Yasak Elma dizisinden bomba bir transfer haberi geldi.

CEYHUN MENGİROĞLU YASAK ELMA'DA

Payitaht Abdülhamid dizisinde hayat verdiği Mehmed karakteriyle dikkatleri üzerine çeken ve son olarak İkimizin Sırrı dizisiyle izleyici karşısına çıkan Ceyhun Mengiroğlu, Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Med Yapım'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ''Yasak Elma'nın yeni bölümünde Ceyhun Mengiroğlu da bizimle olacak! Peki sizce Ceyhun Mengiroğlu diziye kim olarak katılacak?'' ifadelerine yer verildi.

CEYHUN MENGİROĞLU KİMDİR?

5 Aralık 1986 tarihinde Şişli'de dünyaya gelen Ceyhun Mengiroğlu, ilk orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamlamıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olan Mengiroğlu, bir süre otel işletmeciliği yapmıştır.

Daha sonra okuduğu bölümün onun özellikleri ile bağdaşmadığını düşünen Mengiroğlu, ilgi duyduğu modellik ve oyunculuğa yönelmiştir. Babası, dünya mutfağını ülkemize getiren şeflerden bir tanesidir.

Birçok defile dışında sanatçıların çeşitli kliplerinde de rol alan Mengiroğlu, ilk dizi deneyimini 2015 yılında ekrana gelen 'Adı Mutluluk' ile yaşamıştır.

Ardından 'Paramparça' dizisinde Deniz karakterine hayat veren oyuncu, 'Rüya' dizisinde Bulut karakterini canlandırmıştır.

Payitaht Abdülhamid dizisinde Mehmed karakterine hayat veren Ceyhun Mengiroğlu, son olarak İkimizin Sırrı dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştır.