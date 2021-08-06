Paylaşımları tepki çekmişti! Ezgi Mola Masumlar Apartmanı'ndan ayrılıyor mu?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda Safiye karakteriyle sezona damga vuran Ezgi Mola'nın diziden ayrılacağı iddia edildi. Peki Ezgi Mola Masumlar Apartmanı'ndan ayrılıyor mu?

Oyuncu Ezgi Mola, sosyal medya hesabından toplumsal olaylar hakkında yaptığı paylaşımlarla her zaman ön planda olan isimler arasında yer alıyor.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde hayat verdiği Safiye karakteriyle gönüllere taht kuran Ezgi Mola'nın, orman yangınları hakkında yaptığı paylaşımlar yüzünden diziden ayrılacağı iddia ediliyor.

TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

Marmaris Hisarönü'nde çıkan yangının akıbeti hakkında bilgi veren TRT muhabiri, "yangın tamamen durduruldu" açıklamasında bulunmuş ve bu açıklama sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.

TRT Haber'de üst düzey bir yetkili tarafından yapılan açıklamada, "Bir cümleyi kesip dolaşıma sokuyorlar. TRT Haber yalan söylüyormuş, yangını gizliyormuş gibi yapıyorlar." ifadeleri kullanılmıştı.

EZGİ MOLA "YAZIKLAR OLSUN" DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Bunun üzerine Ezgi Mola da sosyal medya hesabından, "yangın tamamen durduruldu" diyen TRT Haber'e, "Yazıklar olsun!" diyerek tepki gösterdi.

DİZİDEN AYRILACAK DENİLDİ

Yaşanan olayların ardından ''Ezgi Mola Masumlar Apartman'ından ayrılacak'' iddiaları gündeme geldi.

Ezgi Mola'nın, yeni sezonuyla Eylül ayında TRT 1 ekranlarına gelmeye hazırlanan Masumlar Apartmanı'ndan ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin kesin bir bilgi bulunmuyor.