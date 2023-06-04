PAZAR AKIŞI: TV'de bugün neler var? İşte 4 Haziran 2023 yayın akışları Pazar keyfi için ekran karşısına geçenler, kanallar arasında tur atıyor. Peki, bugün hangi dizi/film/yarışma var? İşte 4 Haziran 2023 ATV, Kanal D, Star TV, FOX TV, Show TV, TV8, ve TRT 1 yayın akışları...

4 Haziran Pazar 2023 yine birçok sevilen yapım izleyicilerle buluşacak. Bu kapsamda hangi kanalda neler var merak ediliyor.

Pazar akşamı Güzel Günler, Jurassic World, Kim Milyoner Olmak İster, Çok Güzel Hareketler 2, Teşkilat, Hereket Sekiz ve Survivor 2023 programları ekranda olacak.

İzleyiciler ise yayın akışlarına göz atıyor.

Peki, bugün TV'de neler var? İşte kanalların günlük yayın akışları...

ATV yayın akışı

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:15 Kardeşlerim

15:30 Ateş Kuşları

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

Kanal D yayın akışı

08:15 Konuştukça

09:20 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda İle Omuz Omuza

14:00 Veda Mektubu

16:15 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Jurassic World

Star TV yayın akışı

08:30 Gülseren Buğdayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum

10:00 Bir Şansım Olsa

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

14:00 Yalı Çapkını

16:00 Çöp Adam

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

Fox TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Yasak Elma

16:00 Adım Farah

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Hareket Sekiz (

TRT 1 yayın akışı

08:35 Uyanış: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Şehrime Hoş Geldiniz

13:50 Tek Yürek 04.17

14:15 Yürek Çıkmazı

18:00 Turgay Başyayla İle Lezetli Tavsiyeler

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

Show TV yayın akışı

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güzel Günler

00:15 Köyden İndim Şehire

TV8 yayın akışı

08:30 Türkiye’nin Doktorları

10:00 Prangalı Mahkum (Yabancı Sinema)

12:30 Survivor Panorama

15:15 O Ses Türkiye

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Prangalı Mahkum