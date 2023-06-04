PAZAR AKIŞI: TV'de bugün neler var? İşte 4 Haziran 2023 yayın akışları

4 Haziran Pazar 2023 yine birçok sevilen yapım izleyicilerle buluşacak. Bu kapsamda hangi kanalda neler var merak ediliyor.
Pazar akşamı Güzel Günler, Jurassic World, Kim Milyoner Olmak İster, Çok Güzel Hareketler 2, Teşkilat, Hereket Sekiz ve Survivor 2023 programları ekranda olacak.
İzleyiciler ise yayın akışlarına göz atıyor.
Peki, bugün TV'de neler var? İşte kanalların günlük yayın akışları...
ATV yayın akışı
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:15 Kardeşlerim
15:30 Ateş Kuşları
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
Kanal D yayın akışı
08:15 Konuştukça
09:20 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda İle Omuz Omuza
14:00 Veda Mektubu
16:15 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Jurassic World
Star TV yayın akışı
08:30 Gülseren Buğdayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum
10:00 Bir Şansım Olsa
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14:00 Yalı Çapkını
16:00 Çöp Adam
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
Fox TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Yasak Elma
16:00 Adım Farah
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Hareket Sekiz (
TRT 1 yayın akışı
08:35 Uyanış: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Şehrime Hoş Geldiniz
13:50 Tek Yürek 04.17
14:15 Yürek Çıkmazı
18:00 Turgay Başyayla İle Lezetli Tavsiyeler
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
Show TV yayın akışı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güzel Günler
00:15 Köyden İndim Şehire
TV8 yayın akışı
08:30 Türkiye’nin Doktorları
10:00 Prangalı Mahkum (Yabancı Sinema)
12:30 Survivor Panorama
15:15 O Ses Türkiye
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Prangalı Mahkum