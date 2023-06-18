PAZAR KEYFİ: TV'de bugün neler var? İşte 18 Haziran 2023 yayın akışları Pazar günü yayınlanacak olan yapımlar belli oldu. Peki, bugün hangi dizi/film/yarışma var? İşte 18 Haziran 2023 ATV, Kanal D, Star TV, FOX TV, Show TV, TV8, ve TRT 1 yayın akışları...

18 Haziran Pazar 2023 yine birçok sevilen yapım izleyicilerle buluşacak. Bu kapsamda hangi kanalda neler var merak ediliyor.

Bu akşam Labirent: Ölümcül Kaçış, Çok Güzel Hareketler 2, Teşkilat, Güzel Günler ,Vermem Seni Ellere ve Masterchef seyirci karşısına çıkacak.

İzleyiciler ise yayın akışlarına göz atıyor.

Peki, bugün TV'de neler var? İşte kanalların günlük yayın akışları...

ATV yayın akışı

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:15 Ben Bu Cihana Sığmazam

15:30 Aldatmak

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Vermem Seni Ellere

Kanal D yayın akışı

08:15 Konuştukça

09:20 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda İle Omuz Omuza

14:00Yerli Sinema Çinliler Geliyor

15:45 Camdaki Kız

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yabancı Sinema Labirent: Ölümcül Kaçış

Star TV yayın akışı

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

14:00 Çöp Adam

16:00 Ömer

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

Fox TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Kısmet

15:30 Yasak Elma

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kısmet

TRT 1 yayın akışı

08:40 Uyanış: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Tek Yürek 04.17

13:25 Alparslan: Büyük Selçuklu

18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

Show TV yayın akışı

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Yerli Sinema Baba Bizi Eversene

16:15 Yerli Sinema Petrol Kralları

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güzel Günler

00:15 Yerli Sinema Petrol Kralları

TV8 yayın akışı

08:30 Türkiye’nin Doktorları

10:00 Yabancı Sinema Büyük Mücadele

12:45 MasterChef Türkiye All Star

16:00 Yabancı Sinema Komançi İstasyonu

20:00 MasterChef Türkiye All Star