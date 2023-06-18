PAZAR KEYFİ: TV'de bugün neler var? İşte 18 Haziran 2023 yayın akışları

18 Haziran Pazar 2023 yine birçok sevilen yapım izleyicilerle buluşacak. Bu kapsamda hangi kanalda neler var merak ediliyor.
Bu akşam Labirent: Ölümcül Kaçış, Çok Güzel Hareketler 2, Teşkilat, Güzel Günler ,Vermem Seni Ellere ve Masterchef seyirci karşısına çıkacak.
İzleyiciler ise yayın akışlarına göz atıyor.
Peki, bugün TV'de neler var? İşte kanalların günlük yayın akışları...
ATV yayın akışı
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:15 Ben Bu Cihana Sığmazam
15:30 Aldatmak
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Vermem Seni Ellere
Kanal D yayın akışı
08:15 Konuştukça
09:20 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda İle Omuz Omuza
14:00Yerli Sinema Çinliler Geliyor
15:45 Camdaki Kız
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yabancı Sinema Labirent: Ölümcül Kaçış
Star TV yayın akışı
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14:00 Çöp Adam
16:00 Ömer
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
Fox TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Kısmet
15:30 Yasak Elma
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kısmet
TRT 1 yayın akışı
08:40 Uyanış: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Tek Yürek 04.17
13:25 Alparslan: Büyük Selçuklu
18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
Show TV yayın akışı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Yerli Sinema Baba Bizi Eversene
16:15 Yerli Sinema Petrol Kralları
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güzel Günler
00:15 Yerli Sinema Petrol Kralları
TV8 yayın akışı
08:30 Türkiye’nin Doktorları
10:00 Yabancı Sinema Büyük Mücadele
12:45 MasterChef Türkiye All Star
16:00 Yabancı Sinema Komançi İstasyonu
20:00 MasterChef Türkiye All Star