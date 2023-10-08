Pazar yayınları! 8 Ekim 2023 TV'de neler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8... Heyecan, dram ve eğlence dolu yapımların buluştuğu kanallarda 8 Ekim Pazar akışı belli oldu.

ensonhaber.com Pazar gününü TV karşısında geçirenler, elinden kumandayı düşürmüyor. Binlerce izleyici ise, arama motorları aracılığı ile kanallarda neler var neler yok sorguluyor. Aksiyon, macera, dram, komedi gibi türler farklı kanallarda yerini alacak. Peki, pazar günü TV'de neler var? İşte 8 Ekim 2023 Pazar günü kanalların günlük yayın akışları... ATV yayın akışı 07:30 atv'de Hafta Sonu 10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet 11:30 Dizi TV 12:30 Kuruluş Osman 15:45 Sefir 19:00 Atv Ana haber 20:00 Kim Milyoner Olmak İster Kanal D yayın akışı 08:30 Konuştukça 09:30 Set Ekstra 09:45 Magazin D Pazar 13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi 14:00 Arka Sokaklar 16:15 Dilek Taşı 18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Yargı Star TV yayın akışı 09:00 Murat Aksoy ile Hafta Sonu 11:00 Tülin Şahin ile Moda 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk 14:00 Ömer 16:00 Yerli dizi tekrar/Sinema 18:15 Star Haber 19:00 Çok Güzel Hareketler 2 Fox TV yayın akışı 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 Yabani 13:45 Adım Farah 14:30 Kirli Sepeti 16:15 Kader Bağları 19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Kirli Sepeti TRT 1 yayın akışı 08.40 Alparslan: Büyük Selçuklu 11.45 Enine Boyuna 13.00 Benim Güzel Ailem 19.00 Ana Haber 20.00 Yabancı Sinema "Çelik Yumruklar" 22.40 Yabancı Sinema "Umudunu Kaybetme" Show TV yayın akışı 10:00 Pazar Sürprizi 13:00 Bir Yuvam Olsa 14:30 Kızılcık Şerbeti 18:25 Hafta Sonu Ana Haber 20:00 Kızılcık Şerbeti TV8 yayın akışı 09:30 Gençlik Rüzgarı 10:45 Gazete Magazin 16:15 Oynat Bakalım 20:00 Masterchef All Star / Yeni Bölüm