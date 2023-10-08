Pazar yayınları! 8 Ekim 2023 TV'de neler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8...

Pazar gününü TV karşısında geçirenler, elinden kumandayı düşürmüyor.
Binlerce izleyici ise, arama motorları aracılığı ile kanallarda neler var neler yok sorguluyor.
Aksiyon, macera, dram, komedi gibi türler farklı kanallarda yerini alacak.
Peki, pazar günü TV'de neler var? İşte 8 Ekim 2023 Pazar günü kanalların günlük yayın akışları...
ATV yayın akışı
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:30 Kuruluş Osman
15:45 Sefir
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
Kanal D yayın akışı
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
14:00 Arka Sokaklar
16:15 Dilek Taşı
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
Star TV yayın akışı
09:00 Murat Aksoy ile Hafta Sonu
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Ömer
16:00 Yerli dizi tekrar/Sinema
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
Fox TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Yabani
13:45 Adım Farah
14:30 Kirli Sepeti
16:15 Kader Bağları
19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kirli Sepeti
TRT 1 yayın akışı
08.40 Alparslan: Büyük Selçuklu
11.45 Enine Boyuna
13.00 Benim Güzel Ailem
19.00 Ana Haber
20.00 Yabancı Sinema "Çelik Yumruklar"
22.40 Yabancı Sinema "Umudunu Kaybetme"
Show TV yayın akışı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Yuvam Olsa
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
TV8 yayın akışı
09:30 Gençlik Rüzgarı
10:45 Gazete Magazin
16:15 Oynat Bakalım
20:00 Masterchef All Star / Yeni Bölüm