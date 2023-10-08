Pazar yayınları! 8 Ekim 2023 TV'de neler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8...
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Pazar gününü TV karşısında geçirenler, elinden kumandayı düşürmüyor.

Binlerce izleyici ise, arama motorları aracılığı ile kanallarda neler var neler yok sorguluyor.

Aksiyon, macera, dram, komedi gibi türler farklı kanallarda yerini alacak.

Peki, pazar günü TV'de neler var? İşte 8 Ekim 2023 Pazar günü kanalların günlük yayın akışları...

ATV yayın akışı

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:30 Kuruluş Osman

15:45 Sefir

19:00 Atv Ana haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

Kanal D yayın akışı

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

14:00 Arka Sokaklar

16:15 Dilek Taşı

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

Star TV yayın akışı

09:00 Murat Aksoy ile Hafta Sonu

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Ömer

16:00 Yerli dizi tekrar/Sinema

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

Fox TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Yabani

13:45 Adım Farah

14:30 Kirli Sepeti

16:15 Kader Bağları

19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kirli Sepeti

TRT 1 yayın akışı

08.40 Alparslan: Büyük Selçuklu

11.45 Enine Boyuna

13.00 Benim Güzel Ailem

19.00 Ana Haber

20.00 Yabancı Sinema "Çelik Yumruklar"

22.40 Yabancı Sinema "Umudunu Kaybetme"

Show TV yayın akışı

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Yuvam Olsa

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

TV8 yayın akışı

09:30 Gençlik Rüzgarı

10:45 Gazete Magazin

16:15 Oynat Bakalım

20:00 Masterchef All Star / Yeni Bölüm