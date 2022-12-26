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- Pazartesi dizileri! 26 Aralık 2022 TV yayın akışı...
Pazartesi dizileri! 26 Aralık 2022 TV yayın akışı...
Yılın son hafta başında ekranlarda yer alacak yapımlar netleşti. Peki 26 Aralık 2022 Pazartesi TV'de neler, hangi diziler var? İşte bugünün yayın akışları...
- Haber Merkezi
- 26.12.2022 - 08:53
Pazartesi gününü ekran karşısında geçirecek olan vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.
26 Aralık 2022 Pazartesi akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki bugün TV'de neler var? İşte yayın akışları...
ATV yayın akışı
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı ve Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Bir Küçük Gün Işığı
Kanal D yayın akışı
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 Hayat Şarkısı
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Aşk ve Umut
- 17:00 Hicran
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Yabancı Sinema Gökdelen
Star TV yayın akışı
- 09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
- 10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Söz
- 18:15 Star Ana Haber
- 19:00 Toprak İle Fidan
- 20:00 Yerli Sinema Aykut Enişte 2
FOX TV yayın akışı
- 07:15 İlker Karagöz ile Çalar Saat
- 10:15 Ekonomi Arası
- 10:20 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:45 En Hamarat Benim
- 16:30 Hayatımın Şansı
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 Yasak Elma
TRT 1 yayın akışı
- 08:45 Bu Toprağın Sesi
- 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:15 Yeşil Deniz
- 15:35 Adını Sen Koy
- 16:50 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
TV 8 yayın akışı
- 08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 10:30 Yazgı
- 11:45 Kadere Karşı
- 13:00 Canım Annem
- 14:00 Doya Doya Moda
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye
Show TV yayın akışı
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Sipahi