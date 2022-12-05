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    Pazartesi dizileri! 5 Aralık 2022 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Haftanın ilk iş gününde ekran karşısında yorgunluk atacak olanlar, yayın akışlarına göz atıyor. Peki bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 5 Aralık 2022 TV yayın akışları...
    • Haber Merkezi
    • 05.12.2022 - 08:59
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    Pazartesi dizileri! 5 Aralık 2022 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Pazartesi sendromunu televizyon izleyerek atlatmak isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.

    5 Aralık 2022 Pazartesi akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki bugün TV'de neler var? İşte yayın akışları...

    ATV yayın akışı

     

    08: 00 Kahvaltı Haberleri
    10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13: 00 atv Gün Ortası
    14: 00 Mutfak Bahane
    16: 00 Esra Erol'da
    19: 00 atv Ana Haber
    20: 00 Bir Küçük Gün Işığı

     

     

    Kanal D yayın akışı

     

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Hicran
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Aşk ve Umut
    17:00 Hicran
    18:30 Kanal D Ana Haber
    20:00 Maymunlar Cehennemi: Başlangıç

     

     

    Star TV yayın akışı

     

    09:00 Halit Yerebakan ile Doktor Geldi
    10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
    16:00 Toprak İle Fidan
    18:15 Star Haber
    19:00 Toprak İle Fidan
    20:00 Yerli Dizi (Tekrar) / Sinema

     

     

    FOX TV yayın akışı

    10:15 Ekonomi Arası
    10:20 Çağla İle Yeni Bir Gün
    12:45 En Hamarat Benim
    16:30 Yasak Elma
    19:00 Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber
    20:00 Yasak Elma

     

    TRT 1 yayın akışı

    08:45 Bu Toprağın Sesi (Canlı)
    10:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
    13:15 Yeşil Deniz
    17:00 Ana Haber (Canlı)
    17:55 İddiaların Aksine
    18:00 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması "Japonya-Hırvatistan" (Canlı)
    20:00 Gönül Dağı Özel
    22:00 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması "Brezilya-Güney Kore" (Canlı)

     

    TV 8 yayın akışı

    08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
    11:30 Yazgı
    12:45 Canım Annem
    13:30 Kadere Karşı
    14:15 Doya Doya Moda
    16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
    20:00 MasterChef Türkiye

     

    Show TV  yayın akışı

    08:00 Bu Sabah
    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show (tekrar)


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