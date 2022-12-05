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Pazartesi dizileri! 5 Aralık 2022 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Pazartesi dizileri! 5 Aralık 2022 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Haftanın ilk iş gününde ekran karşısında yorgunluk atacak olanlar, yayın akışlarına göz atıyor. Peki bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 5 Aralık 2022 TV yayın akışları...