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- Pazartesi dizileri! 5 Aralık 2022 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
Pazartesi dizileri! 5 Aralık 2022 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 05.12.2022 - 08:59
Pazartesi sendromunu televizyon izleyerek atlatmak isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.
5 Aralık 2022 Pazartesi akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki bugün TV'de neler var? İşte yayın akışları...
ATV yayın akışı
Kanal D yayın akışı
Star TV yayın akışı
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak İle Fidan
18:15 Star Haber
19:00 Toprak İle Fidan
20:00 Yerli Dizi (Tekrar) / Sinema
FOX TV yayın akışı
10:15 Ekonomi Arası
10:20 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:45 En Hamarat Benim
16:30 Yasak Elma
19:00 Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber
20:00 Yasak Elma
TRT 1 yayın akışı
08:45 Bu Toprağın Sesi (Canlı)
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
13:15 Yeşil Deniz
17:00 Ana Haber (Canlı)
17:55 İddiaların Aksine
18:00 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması "Japonya-Hırvatistan" (Canlı)
20:00 Gönül Dağı Özel
22:00 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması "Brezilya-Güney Kore" (Canlı)
TV 8 yayın akışı
08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:30 Yazgı
12:45 Canım Annem
13:30 Kadere Karşı
14:15 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show (tekrar)