Pazartesi sendromu bitiyor! Bugün TV'de neler var? 9 Ekim 2023 yayın akışı
ensonhaber.com

Ekranlar birbirinden renkli ve aksiyon dolu yapımları ağırlıyor.

Pazartesi yorgunluğunu TV karşısında atmak isteyenler ise neler var neler yok bakınıyor.

9 Ekim Pazartesi FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D reyting yarışına tam gaz devam ediyor.

İşte bugünkü yayın akışları...

ATV yayın akışı

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 aTV Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

19.00 aTV Ana Haber

20.00 Safir

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Mahalleden Arkadaşlar

Star TV

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Yüksek Sosyete

16:00 Güzel Köylü

18:15 Star Ana Haber

19:00 Ömer

20:00 Ömer

Fox TV yayın akışı

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 En Hamarat Benim

15:00 Bu Tabak Kimin?

17:30 Bambaşka Biri

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Bambaşka Biri

TRT 1 yayın akışı

06:25 Kalk Gidelim

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

13:15 Seksenler

15:55 Diriliş 'Ertuğrul'

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema 'Hıçkırık'

22:35 Yabancı Sinema 'İtalyan Yazı'

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

TV8 yayın akışı

07.15 8'de Sağlık

09.00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa / Canlı

11.15 MasterChef Türkiye All Star

16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20.00 MasterChef Türkiye All Star / Yeni Bölüm