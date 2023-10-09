Pazartesi sendromu bitiyor! Bugün TV'de neler var? 9 Ekim 2023 yayın akışı

Ekranlar birbirinden renkli ve aksiyon dolu yapımları ağırlıyor.
Pazartesi yorgunluğunu TV karşısında atmak isteyenler ise neler var neler yok bakınıyor.
9 Ekim Pazartesi FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D reyting yarışına tam gaz devam ediyor.
İşte bugünkü yayın akışları...
ATV yayın akışı
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 aTV Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
19.00 aTV Ana Haber
20.00 Safir
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Mahalleden Arkadaşlar
Star TV
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Yüksek Sosyete
16:00 Güzel Köylü
18:15 Star Ana Haber
19:00 Ömer
20:00 Ömer
Fox TV yayın akışı
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 En Hamarat Benim
15:00 Bu Tabak Kimin?
17:30 Bambaşka Biri
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Bambaşka Biri
TRT 1 yayın akışı
06:25 Kalk Gidelim
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
13:15 Seksenler
15:55 Diriliş 'Ertuğrul'
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema 'Hıçkırık'
22:35 Yabancı Sinema 'İtalyan Yazı'
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
TV8 yayın akışı
07.15 8'de Sağlık
09.00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa / Canlı
11.15 MasterChef Türkiye All Star
16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20.00 MasterChef Türkiye All Star / Yeni Bölüm