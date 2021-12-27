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Peaky Blinders 6. sezon ne zaman? Final tarihi netleşti

Peaky Blinders 6. sezon ne zaman? Final tarihi netleşti

Netflix'in fenomen suç ve drama dizisi Peaky Blinders 6. sezonuyla final yapacak. Peki Peaky Blinders final sezonu ne zaman yayınlanacak? İşte tarihi...