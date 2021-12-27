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    Peaky Blinders 6. sezon ne zaman? Final tarihi netleşti

    Netflix'in fenomen suç ve drama dizisi Peaky Blinders 6. sezonuyla final yapacak. Peki Peaky Blinders final sezonu ne zaman yayınlanacak? İşte tarihi...
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2021 - 15:39
    • Güncelleme : 27.12.2021 - 15:40
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    Peaky Blinders 6. sezon ne zaman? Final tarihi netleşti

    Dünyanın en beğenilen dizileri arasına giren Peaky Blinders’ın yeni sezonuna ilişkin bir video yayımlandı.

    Yayımlanan video ile birlikte final sezonun ne zaman yayımlanacağı açıklandı.

    İngiliz yapımı mafya ve yeraltı dünyası dizisi Peaky Blinders'ın yeni sezonu merakla bekleniyor.

    30 Eylül 2014 yılında gösterime giren dizi 5. sezonu geride bıraktı. Peaky Blinders hayranları Peaky Blinders 6. sezonun ne zaman başlayacağı sorusuna yanıt arıyor.

    Peki Peaky Blinders final sezonu ne zaman yayınlanacak? İşte 6. sezon tarihi...

    PEAKY BLINDERS 6. SEZON NE ZAMAN?

    Peaky Blinders'ın yönetmenlerinden Anthony Byrne dizinin yeni sezonuna dair açıklamalarda bulundu.

    Anthony Byrne "Normal şartlar altında 2020'nin son aylarında çekime başlar, 2021'in ilk aylarında yeni sezonu yayınlardık. Ancak pandemi nedeniyle her şeyi bir yıl ertelemek zorunda kaldık." dedi.

    Peaky Blinders'ın resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan videoya göre dizinin final sezonu 2022 yılında yayımlanacak.

    Peaky Blinders 6. sezon ne zaman? Final tarihi netleşti #1

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