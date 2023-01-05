Pedofilinin tersi: Gerontofili nedir? Müge Anlı'daki Sinan gerontofili mi?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki Tokat Almus köyünün cinsel sapığı olan Sinan Sardoğan'ın "gerontofili" olduğu iddia edildi. Peki gerontofili nedir, belirtileri nelerdir?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan Sinan Sardoğan, günlerdir Türkiye'nin gündeminde...

Tokat'ın Almus köyünün cinsel sapığı olarak bilinen Sinan Sardoğan birçok yaşlı kadına cinsel tacizde bulundu.

Cinsel taciz iddialarının yaşlı kadınlar üzerinden olması Sinan'ın gerontofili olduğu iddiasını akıllara getirdi.

Peki gerontofili nedir, belirtileri nelerdir? Müge Anlı'daki Sinan gerontofili mi? İşte detaylar...

Gerontofili nedir?

Gerontofili, yaşlı insanalara karşı cinsel istek duyma durumudur.

Pedofilinin tersi olarak tanımlanan gerontofili, saplantılı karakterlerin genç kadın ve erkeklere karşı değil de yaşlılara karşı cinsel ilgi duymasıdır.

Gerontofillerin tahrik olduğu şeyler kırışıklar, bedensel olarak çökmüş olmaları, beyazlamış saçlar oluyor.

Gerontofili belirtileri

Gerontofilin belirtileri arasında mastürbasyon yaparken sürekli yaşlıları düşünmeleri onlarla cinsel ilişki hayal etmeleri ilk sırada yer alıyor.

Akranları yerine mutlaka kendilerinden büyüklere temas etme arzusu ve birlikte olma isteği ile ortaya çıkar.

Cinsel istek yaşlılara karşı duyuluyorsa, gerontofili belirtisidir.