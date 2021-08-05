Pek Yakında filmi nerede çekildi? Pek Yakında filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Pek Yakında filmi nerede çekildi? Pek Yakında filmi konusu ve oyuncu kadrosu

2014 yılında vizyona giren komedi türündeki Pek Yakında filmi, bu akşam televizyon ekranlarına geliyor. Peki Pek Yakında filmi nerede çekildi? İşte Pek Yakında filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

Yönetmen koltuğunda Cem Yılmaz'ın oturduğu, senaryosunu da yine Cem Yılmaz'ın kaleminden çıkan Pek Yakında filmi, beyazperdenin ardından bu akşam saat 20..00'de Kanal D ekranlarında film severlerle buluşuyor.

2014 yılı çıkışlı Pek Yakında filmi, vizyona girdiği dönemde uzun süre konuşulmuş, gişede ciddi bir başarı elde etmişti.

Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ozan Güven gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Pek Yakın filminin nerede çekildiğ, konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

Peki Pek Yakında filmi nerede çekildi? İşte Pek Yakında filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

PEK YAKINDA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Cem Yılmaz'ın sevilen filmlerinden Pek Yakında'nın çekimlerinin büyük bölümü Kadıköy'ün tarihi mekanlarında çekildi.

Yapımın bir başka özelliği ise filme konu olan Korsan DVD'cilik ilhamının, bu konuda Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olan Kadıköy'deki ünlü ''Yazıcıoğlu İş Hanı'' çevresi oldu.

PEK YAKINDA FİLMİ KONUSU

Hayatını korsan DVD'cilik ve beraberindeki birtakım kanunsuz işlerle kazanan Zafer, karısından büyük bir azar işitir ve bu işleri bırakmazsa evliliğinin biteceğini anlar.

Kanunsuz işlerden elini ayağına çeken Zafer, ailesini geri kazanmak için figüranlık yaptığı eski 'oyunculuk' günlerine geri döner. Amacı sinemacı dostlarıyla yeniden bir ekip oluşturmak ve 1970'lerden beri çekilememiş fantastik bir proje olan "Şahikalar-Kötülüğün Sonu" adlı filmi çekmektir ancak kurduğu ekibin yetenekleri de bir noktada gelir takılır.

PEK YAKINDA FİLMİ OYUNCU KADROSU