Pele kimdir, nereli ve kaç yaşında? Pele'nin ölüm sebebi ne?

Pele kimdir, nereli ve kaç yaşında? Pele'nin ölüm sebebi ne?

Brezilyalı efsane futbolcu Pele, tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti.

Kolon kanseri teşhisi konulan ve kemoterapi gören Brezilyalı efsane futbolcu Pele 82 yaşında hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz günlerde sağlık durumu kötüye gittiği gerekçesiyle hastaneye kaldırılan Pele bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Futbol dünyasını yasa boğan haber sonrası Pele'nin hayatı ve kariyeri merak uyandırdı. İşte Pele'nin merak edilenleri..

Pele kimdir?

Tam adı Edson Arantes do Nascimento olan Pele 23 Ekim 1940 yılında Brezilya'da dünyaya geldi.

Brezilyalı efsane futbolcu Pele kariyeri boyunca hazırlık maçlarıda dahil çıktığı 1363 maçta attığı 1279 gol ile Guinness Dünya Rekorları'nda yer almaktadır.

Tüm zamanların en iyi futbolcuları arasında gösterilen Pele FIFA tarafından "en iyisi" olarak nitelendirilmiştir. Pele 2000 yılında Diego Maradona ile beraber FIFA Yüzyılın Oyuncusu ödülüne layık görülmüştür.

Pele henüz 15 yaşındayken Brezilya ekibi Santos'da forma giymeye başlarken 16 yaşına geldiğinde ise Brezilya milli takımına seçilmiştir.

Kariyerine 1956 yılında Santos'ta başlayan Pele futbol hayatını 1977 yılında Cosmos takımında noktalamıştır.

Kulüp kariyerinde çıktığı 694 maçta 650 gol atan Pele Brezilya milli takımıyla çıktığı 92 maçta 77 gol kaydetti.

Dünya futbol tarihinde en çok gol kralı olan futbolcu olma ünvanına sahip olan Pele 3 kez Dünya Kupası kazanma başarısı göstermiştir.