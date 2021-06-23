Pelin Akil EDHO'dan ayrıldı mı, neden? EDHO'nun Bahar'ından veda mesajı..

Pelin Akil EDHO'dan ayrıldı mı, neden? EDHO'nun Bahar'ından veda mesajı..

Geçen hafta sezon finali yapan ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Bahar karakterini canlandıran ünlü oyuncu Pelin Akil diziye veda etti. Peki Pelin Akil EDHO'dan neden ayrıldı?

ATV ekranlarında yayımlanan ve yayımlandığı güne damga vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 199. bölümüyle sezon finali yaptı.

Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Bahar karakterine hayat veren Pelin Akil, sosyal medya üzerinden veda mesajı paylaştı.

Bunun üzerine dizinin sıkı takipçileri, EDHO'nun Bahar'ı Pelin Akil diziden neden ayrıldı? sorusuna cevap aramaya başladı.

Peki Pelin Akil EDHO'dan neden ayrıldı? İşte EDHO'nun Bahar'ından veda mesajı...

PELİN AKİL EDHO'DAN NEDEN AYRILDI?

6 sezon boyunca ekran macerasını sürdüren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, dizisinde Bahar karakterine hayat veren ünlü oyuncu Pelin Akil, EDHO'nun son bölümlerinde yer almamıştı ve senaryo gereği başka bir şehire gitmişti.

Bunun üzerine Pelin Akil'in diziden ayrıldığı ve Barbaroslar isimli yeni diziye transfer olduğu iddiaları gündeme gelmişti.

Instagram hesabı üzerinden EDHO'nun Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca ile fotoğrafını paylaşan Pelin Akil, "Karizmatik partnerim Oktay Kaynarca kırmızı bir iz bırakıyorum yanağına yine son kez." ifadelerini kullandı.

Yeni sezonda İzabel karakteri ile Barbaroslar dizisinde yer alacağı iddia edilen oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Bahar’la olan hikayesinin sonuna geldik... Yapımda emeği geçen herkese çok ama çok teşekkür ederim hepinizi çok seviyorum, heyecanla izlemeye devam ediyor olacağım, kamera arkası ve önündeki herkese kocaman sarılıyorum, görüşeceğim insanlar çok hepinizi çok seviyorum. Karizmatik parterim Oktay Kaynarca kırmızı bi iz bırakıyorum yanağına yine son kez. Behzat’ın da dediği gibi kırmızımı sürdüm tüm Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicisi ve Bahar severleri kocaman öpüyorum. Her veda yeni bir başlangıç...''