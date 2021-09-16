Pelin Akil kimdir? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı İsabel karakteri...

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde İsabel karakterine hayat vermeye hazırlanan Pelin Akil hakkındaki bilgiler merak edilmeye başlandı. Peki, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı Pelin Akil kimdir?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi uzun süren bir çalışma ve çekim döneminin ardından, bugün izleyici karşısına çıkacak.

TRT ekranlarında yayınlanacak olan dizi oyuncu kadrosu ile dikkati çekerken, Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatına ışık tutacak.

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe'nin yer aldığı dizide, Pelin Akil "İsabel" karakterine hayat verecek.

Bu gelişmelerin akabinde Pelin Akil'in hayatı ve canlandıracağı karakter merak konusu oldu.

Peki, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı Pelin Akil kimdir? Pelin Akil'in biyografisi...

PELİN AKİL KİMDİR?

17 Nisan 1986 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Akil, İstanbul Üniversitesi Müzikal Bölümünde eğitim almış ardından Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.

2011 yılında yayınlanmaya başlayan ve Arka Sıradakiler dizisinde canlandırdığı Zehra karakteri ile tanınmıştır.

2016 yılında kendisi gibi oyuncu Anıl Altan ile hayatını birleştirdi. Bu evlilikten Duru Lina ve Doğa Alin isminde iki kız çocuğu oldu.

Marikanın Serveti, Abim Geldi, İstanbulname, Sersefil, Korkuyorum Sevgilim, ve Rent Müzikali gibi pek çok tiyatro oyununda sahne aldı.

Bugün ekrana gelecek olan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda rol alacak olan oyuncu, İsabel karakterine hayat verecek. Akil'in hayat vereceği karakterin aşkı için ölmeye hazır olan, güçlü bir yapısı olduğu biliniyor.

PELİN AKİL ROL ALDIĞI YAPIMLAR