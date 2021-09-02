Pelin Akil ve Anıl Altan'ın en mutlu gecesi! 'Şu 8 seneye neler sığdı'

Pelin Akil ve Anıl Altan'ın en mutlu gecesi! 'Şu 8 seneye neler sığdı'

Pelin Akil ve Anıl Altan birlikteliklerinin 8. yılını geride bıraktı. Dün akşam birlikte yemeğe çıkan çiftten Pelin Akil, "Şu 8 seneye neler sığdırdık. Seni çok seviyorum" dedi.

Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor.

Mutlu giden evliliklerini 2 çocukla taçlandıran çift, sosyal medyada örnek olarak gösteriliyor.

Lina ve Alin adında 2 kızı olan çift, dün akşam birlikteliklerinin 8. evliliklerinin ise 5. yılını kutladı.

O anları Instagram'dan yayınlayan ikilinin fotoğrafı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Eşi Pelin Akil ile romantik bir yemeğe çıkan Anıl Altan kutlamadan fotoğrafı, "5. senemiz kutlu olsun canım karım. Kızlarımızla hayallerimize doğru adım adım beraber nice mutlu yıllara... Seni çok seviyorum..." sözleriyle Instagram'dan paylaştı.

"8 SENEYE NELER SIĞDIRDIK"

Ünlü oyuncu Pelin Akil ise eşi ile yer aldığı kareye, "Şu 8 seneye neler sığdırdık güzel sevgilim... Bu akşam bunların belini kıralım mı? Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun. Seni çok seviyorum, iyi ki..." ifadelerini not düştü.

Bir hayli neşeli oldukları görülen çift, birbirlerini öpücüklere boğmayı ihmal etmedi.