Pera Palas’ta Gece Yarısı nerede çekildi? Pera Palas Oteli ziyaret saatleri...

Başrollerinde Hazal Kaya ve Selahattin Paşalı'nın oynadığı Netflix yapımı yeni yerli dizi "Pera Palas'ta Gece Yarısı" nerede çekildi merak ediliyor. İşte Pera Palas Oteli ve müze ziyaret saatleri...

Charles King'in ''Midnight at the Pera Palas'' adlı kitabından uyarlanan Netflix'in Türk yapımı ''Pera Palas'ta Gece Yarısı'' adlı dizisi, yayınlandı.

Senaryosunu Elif Usman'ın kaleme aldığı, yapımcılığını Ömer Özgüner'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Emre Şahin'in oturduğu Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi, başrollerinde Hazal Kaya ve Selahattin Paşalı yer alıyor.

Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik düzenlenen bir siyasi komployu konu edinen psikolojik drama türündeki dizinin çekim yeri akıllarda soru işareti bıraktı.

Pera Palas Oteli'nin gerçekte olup olmadığı ve nerede olduğu araştırılıyor.

Pera Palas'ta Gece Yarısı nerede çekiliyor? Pera Palas Oteli nerede, hangi semtte? Pera Müzesi ziyarete açık mı? soruları izleyicilerin gündeminde.

İşte Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi hakkında detaylar...

PERA PALAS'TA GECE YARISI ÇEKİM YERİ

Güçlü kadrosuyla dikkat çeken Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin büyük bir bölümü, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çekildi.

Sekapark'ta 300 bin metrekare açık alana ve 55 bin metrekare kapalı alana kurulan Avrupa'nın en büyük film platosunda gerçekleştirilen çekimlerde, İstiklal Caddesi'nin nostaljik tramvayından Beyoğlu'nun meşhur mekanlarına kadar 1920'lerin her detayına yer verildi.

Dizinin bazı bölümleri ise Pera Palas Oteli'nde çekildi.

PERA PALAS OTELİ NEREDE?

Pera Palace Oteli gerçek bir oteldir ve İstanbul, Beyoğlu, Tepebaşı'nda, Meşrutiyet Caddesi üzerinde yer alan müze otel şeklinde hizmet vermektedir.

PERA PALAS OTELİ TARİHİ

Pera Palace oteli, 19. yüzyılın sonlarında hizmet vermeye başladı. Orient Express, 1888 yılında Paris-İstanbul seferlerine başladığında, İstanbul’da Orient Express yolcularının alışkın oldukları yüksek standartlı bir otel yoktu. Bu boşluk Pera Palas ile doldu.

1892 yılında çalışmalara başlanan otel, 1895’te ise açılış balosu ile takdim edildi. Pera Palas oteli, Haliç’in muhteşem manzarasını gören, kültürel faaliyetleri ve sosyal aktiviteleri nedeniyle ‘küçük Avrupa’ olarak biliniyordu. Pera’nın Tepebaşı bölgesindeydi.

Orient Express’in o dönemki sahibi olan La Compagnie Internationale des Wagons-Lits et des Grands Express Européens, 1896 yılında kendi işletme şirketini kurarak Levanten mimar Alexandre Vallaury’nin tasarladığı Pera Palace Hotel’in yarı mülkiyetini aldı.

Otel, Birinci Dünya Savaşı’na kadar son derece parlak bir dönem geçirmişti. Pera Palace oteli, İstanbul’un birçok ilkleri barındırıyordu; İstanbul’da Osmanlı sarayları dışında elektriğin verildiği, ilk elektrikli asansörün ve ilk akar sıcak suyun bulunduğu binaydı.

Türkiye’nin Avrupa standartlarındaki ilk oteli olan Pera Palace oteli, kuruluşundan itibaren tarihi olaylara tanıklık ederek kent kültürünün çok önemli simgelerinden biri haline geldi.

PERA MÜZESİ ZİYARET SAATLERİ

Salı - Cumartesi 10.00-19.00

Cuma 10.00 - 22.00

Pazar 12.00-18.00

Müze, pazartesi günleri kapalıdır.

GİRİŞ ÜCRETİ

Tam: 25 TL

İndirimli: 10 TL

(12 yaş üstü öğrenciler, öğretim görevlileri, 60 yaş ve üstü)

Grup: 20 TL (tek seferde 10 bilet ve üstü)

Ücretsiz: Pera Müzesi Dostları, gaziler, şehit ve gazilerin eşleri ve çocukları, engelliler ve her engelliye refakat eden bir kişi, 12 yaş ve altı çocuklar, ICOM kart sahipleri, MMKD üyeleri ve basın mensupları, çarşamba günleri öğrenciler, cuma günleri saat 18.00'dan sonra herkes Pera Müzesi’ni ücretsiz ziyaret edebilir.