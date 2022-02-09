Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in güzeller güzeli Melek'i... Gözlerden uzak ama bir başka!

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in güzeller güzeli Melek'i... Gözlerden uzak ama bir başka!

1979 yılında evlenen Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses, 1982 yılında boşandı. İkilinin boşanma ile biten bu evliliğinden Melek Zübeyde adında bir kız dünyaya geldi.

Sesi ve yaptığı şarkılar dışında da yer aldığı Yeşilçam filmleriyle dikkatleri çeken İbrahim Tatlıses, gönlünü Perihan Savaş'a kaptırdı.

Uzun bir süre birlikte olan ikili 1982 yılında ayrıldı ancak bu ilişkiden oldukça tatlı bir kız çocuğu dünyaya geldi.

Evli olan ve yakın zamanda üçüncü çocuğunun 2. yaşını kutlayan Melek Zübeyde, basından uzak duran isimlerden birisi.

Basının karşısına çıkmak istemeyen Melek Zübeyde, küçükken ise annesi sayesinde özel hayatını korumayı başardı.

Büyüyen ve oldukça güzel bir genç kadın olan Melek Zübeyde, son haliyle dikkatleri üzerine çekti.

Anne olan ve zamanını çocuklarıyla geçiren Melek Zübeyde, güzelliği ile annesini gölgede bıraktı.

MELEK ZÜBEYDE ANNESİNİN KOPYASI

Melek Zübeyde Akkaş gözlerden uzak büyümeyi ve büyüdükten sonra basından uzak durmayı başardı. Şimdiye kadar gündemde olmayan Melek Zübeyde, güzelliği ile anıldı.

Bir hayli güzel olduğu görülen Melek Zübeyde'yi görenler, "Annesini aratmıyor" yorumunda bulundu.

Usta sanatçı Perihan Savaş ise oyunculuktan arta kalan vaktini kızı Melek Zübeyde Akkaş'tan olan 3 torunu ile geçiriyor.

Melek Zübeyde, 2008 yılında iş insanı Volkan Akkaş'la evlenmişti. 4 yaşında Kemal Ali ve 8 yaşında Efe adında iki oğlu olan çiftin ilk kız çocuğu Zeynep Bal, geçtiğimiz yıllarda dünyaya geldi.

İki erkek torunun ardından, kız torununa da kavuşan Perihan Savaş çok büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, "Allah bütün isteyenlere nasip etsin" dedi.

Savaş torunu Zeynep Bal'la olan ilk fotoğrafını, "3. torunum geldi, Zeynep Bal hoş geldin. Kuzum maşallah sana" sözleriyle sosyal medya hesabından paylaşmıştı.