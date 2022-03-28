Perihan Savaş'ın gelinini gören bir daha bakıyor! İşte Savaş Zafer'in 6 yıllık aşkı...

Perihan Savaş'ın Yılmaz Zafer ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Savaş Zafer, evlilik yolunda ilerliyor. Zafer'in sosyal medya ünlüsü sevgilisi ile güzelliği ile dikkatleri çekiyor.

Son olarak Çukur dizisiyle izleyici karşısına çıkan Perihan Savaş adından söz ettirdi.

İlk evliliğini İbrahim Tatlıses'le yapan ve bu evliliğinden Melek Zübeyde adından bir kızları olan usta oyuncu, ikinci evliliğini ise yine kendisi gibi oyuncu olan Yılmaz Zafer'le yaptı. Bu evliliğinden ise Savaş Zafer adından bir oğlu oldu.

Savaş Zafer dünyaya geldikten bir yıl sonra babası merhum Yılmaz Zafer'i kalp krizi ve takip eden beyin kanaması sonucunda kaybetti.

Eğitim hayatına İstanbul'da başlayan Savaş Zafer liseyi tamamladıktan sonra üniversite eğitimine İstanbul Özyeğin Üniversitesi'nde tamamladı.

Annesi ve babası oyuncu olmasına karşın Savaş Zafer iş hayatında işletmeci ve girişimci olmayı seçerek oyunculuk mesleğini icra etmedi.

SAVAŞ ZAFER VE MELİS KETENCİ AŞKI

Kameralardan uzak büyüyen Savaş Zafer, şimdilerde damat olma hazırlıklarını yapıyor.

Zafer, uzun süredir birlikte olduğu dijital içerik üreticisi Melis Ketenci’ye yüzüğü taktı.

Çiftin aşkları dolu dizgin devam ederken, evlilik tarihleri ise henüz kesinleşmedi.

Sosyal medyanın gözde ikilisi, pozlarıyla da beğenileri topluyor.

İşte rahmetli oyuncu Yılmaz Zafer ile Perihan Savaş'ın oğulları Savaş Zafer ve sevgilisi Melis Ketenci'nin aşk pozları...