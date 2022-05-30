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    • Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer evlilik yolunda ilk adımı attı! Müstakbel gelin güzelliğiyle parmak ısırttı

    Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer evlilik yolunda ilk adımı attı! Müstakbel gelin güzelliğiyle parmak ısırttı

    Perihan Savaş ve merhum oyuncu Yılmaz Zafer'in oğlu Savaş Zafer, evlilik yolunda ilk adımı attı. Zafer, 28 Mayıs akşamı 6 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Melis Ketenci ile sade bir törenle nişanlandı.
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2022 - 15:53
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    Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer evlilik yolunda ilk adımı attı! Müstakbel gelin güzelliğiyle parmak ısırttı

    Çukur ve Elkızı dizileriyle ekranlarda fırtınala estiren Perihan Savaş, şimdilerde Fox TV'de yayınlanan İyilik dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor.

    Başrolünü Sera Kutlubey, İsmail Demirci ve Hatice Şendil ile paylaştığı dizide Şahika karakterine hayat veren Perihan Savaş, başarılı oyunculuğuyla göz dolduruyor.

    İlk evliliğini İbrahim Tatlıses ile 1979-1982 yılları arasında gerçekleştiren Perihan Savaş'ın bu evliliğinden Melek Zübeyde adında bir kızı oldu.

    İkinci evliliğini ise 1987 yılında meslektaşı Yılmaz Zafer ile yapan usta oyuncunun bu evliliğinden de Savaş Zafer adında bir oğlu oldu.

    Kameralardan uzak büyüyen Savaş Zafer, anne ve babası oyuncu olmasına karşın oyunculuk mesleğini tercih etmedi.

    İşletmeci ve girişimci olmayı seçen Zafer, zaman zaman özel hayatıyla gündeme geliyor.

    Nişanlandı

    Bir süredir dijital içerik üreticisi Melis Ketenci ile aşk yaşayan Savaş Zafer, evlilik yolunda ilk adımı attı.

    28 yaşındaki Zafer, 28 Mayıs akşamı Melis Ketenci ile nişanlandı. Kız isteme töreni ve nişanın bir arada yapıldığı davette Türk örf ve adetleri de yerine getirildi.

    Perihan Savaş ın oğlu Savaş Zafer evlilik yolunda ilk adımı attı! Müstakbel gelin güzelliğiyle parmak ısırttı #1

    ''Maşallah çocuklarıma''

    Aileleri ve yakın dostlarıyla kutlama yapan çiftin nişan töreninden kareler sosyal medyada yayınlandı.

    Perihan Savaş da oğlu ve gelini ile mutlu karesini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

    Mutluluğunu "Maşallah çocuklarıma" sözleriyle dile getiren usta oyuncunun fotoğrafları birçok beğeni ve yorum aldı.

    Perihan Savaş ın oğlu Savaş Zafer evlilik yolunda ilk adımı attı! Müstakbel gelin güzelliğiyle parmak ısırttı #2

    Güzelliğiyle parmak ısırtıyor

    Zafer'in 6 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Melis Ketenci, güzelliğiyle görenleri kendisine hayran bırakıyor.

    Sık sık sosyal medya hesaplarından aşk pozlarını paylaşan Savaş Zafer ve Melis Ketenci çiftine beğeni ve yorum yağıyor.

    Perihan Savaş ın oğlu Savaş Zafer evlilik yolunda ilk adımı attı! Müstakbel gelin güzelliğiyle parmak ısırttı #3

    Perihan Savaş ın oğlu Savaş Zafer evlilik yolunda ilk adımı attı! Müstakbel gelin güzelliğiyle parmak ısırttı #4

    Perihan Savaş ın oğlu Savaş Zafer evlilik yolunda ilk adımı attı! Müstakbel gelin güzelliğiyle parmak ısırttı #5

    Perihan Savaş ın oğlu Savaş Zafer evlilik yolunda ilk adımı attı! Müstakbel gelin güzelliğiyle parmak ısırttı #6

    Perihan Savaş ın oğlu Savaş Zafer evlilik yolunda ilk adımı attı! Müstakbel gelin güzelliğiyle parmak ısırttı #7

    Perihan Savaş ın oğlu Savaş Zafer evlilik yolunda ilk adımı attı! Müstakbel gelin güzelliğiyle parmak ısırttı #8

    Perihan Savaş ın oğlu Savaş Zafer evlilik yolunda ilk adımı attı! Müstakbel gelin güzelliğiyle parmak ısırttı #9

    Perihan Savaş ın oğlu Savaş Zafer evlilik yolunda ilk adımı attı! Müstakbel gelin güzelliğiyle parmak ısırttı #10


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