Perşembe dizileri! 27 Temmuz 2023 yayın akışı: TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8... Televizyon izleyicilerinin günlük gündeminde yer alan yayın akışları, kanallara göre değişiyor. Peki, bugün TV'de neler var? İşte 27 Temmuz 2023 yayın akışı...

Sıcak havaları evde TV karşısında geçirenler, zaplamaya doyamıyor.

Kanallar arasında gezinen izleyiciler, hangi kanalda hangi dizi var göz atıyor.

Perşembe akşamı Güldür Güldür, Ya Çok Seversen, Kim Milyoner Olmak İster, Sahte Balayı, Kendi Düşen Ağlamaz, Deli Aşk ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana gelecek.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 Sümela’nın Şifresi 3: Cünyor Temel (Yerli Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

Kanal D yayın akışı

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Ya Çok Seversen

15:45 Aşk-ı Memnu

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Ya Çok Seversen

Star TV yayın akışı

09:30 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Deli Aşk(Yerli Sinema)

22:15 Olanlar Oldu (Yerli Sinema)

Fox TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 En Güzel Dönüşüm

14:30 Aşk Mantık İntikam

16:00 Eşim Benzerim Yok

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Sahte Balayı (Yerli Sinema)

22:15 Kısmet

TRT 1 yayın akışı

09:15 Kalk Gidelim

11:45 Şehirden Uzakta

13:05 Seksenler

15:50 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

Show TV yayın akışı

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

13:00 Kızılcık Şerbeti

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Tehlikeli Görev (Yabancı Sinema)

TV8 yayın akışı

08:30 Kırmızı Oda

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star