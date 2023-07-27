Perşembe dizileri! 27 Temmuz 2023 yayın akışı: TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8...

Sıcak havaları evde TV karşısında geçirenler, zaplamaya doyamıyor.
Kanallar arasında gezinen izleyiciler, hangi kanalda hangi dizi var göz atıyor.
Perşembe akşamı Güldür Güldür, Ya Çok Seversen, Kim Milyoner Olmak İster, Sahte Balayı, Kendi Düşen Ağlamaz, Deli Aşk ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana gelecek.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte TV yayın akışı...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 Sümela’nın Şifresi 3: Cünyor Temel (Yerli Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
Kanal D yayın akışı
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Ya Çok Seversen
15:45 Aşk-ı Memnu
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Ya Çok Seversen
Star TV yayın akışı
09:30 Aramızda Kalsın
12:00 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 Deli Aşk(Yerli Sinema)
22:15 Olanlar Oldu (Yerli Sinema)
Fox TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat
10:00 Sen Çal Kapımı
13:00 En Güzel Dönüşüm
14:30 Aşk Mantık İntikam
16:00 Eşim Benzerim Yok
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Sahte Balayı (Yerli Sinema)
22:15 Kısmet
TRT 1 yayın akışı
09:15 Kalk Gidelim
11:45 Şehirden Uzakta
13:05 Seksenler
15:50 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kendi Düşen Ağlamaz
Show TV yayın akışı
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
13:00 Kızılcık Şerbeti
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Tehlikeli Görev (Yabancı Sinema)
TV8 yayın akışı
08:30 Kırmızı Oda
11:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star