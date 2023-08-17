Perşembe yayınları! 17 Ağustos 2023 yayın akışı: TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8...

Televizyon izleyicileri, takip ettikleri yapımları kaçırmamak adına günlük akışa göz atıyor.
Her kanalda, birbirinden farklı içerikler yer alıyor.
17 Ağustos Perşembe akşamı da birçok dizi, film, yarışma ekranda olacak.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte TV yayın akışı...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 Sağ Salim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
Kanal D yayın akışı
07:45 Afili Aşk
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Ya Çok Seversen
Star TV yayın akışı
09:00 Kiralık Aşk
10:30 Çöp Adam
12:45 Yalı Çapkını
16:00 Ömer
19:00 Star Haber
20:00 Sahtekar İkili
Fox TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat
10:00 Sen Çal Kapımı
13:00 En Güzel Dönüşüm
14:30 Eşim Benzerim Yok
17:30 Aşk Mantık İntikam
19:00 Gülbin Tosun İle FOX Ana Haber
20:00 Kayhan
TRT 1 yayın akışı
08:55 Kalk Gidelim
12:00 Şehirden Uzakta
13:15 Seksenler
16:10 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
20:00 Kendi Düşen Ağlamaz
Show TV yayın akışı
11:30 Aile
15:45 Yeşil Vadi'nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
21:30 Maviye Sürgün
TV8 yayın akışı
08:30 Kırmızı Oda
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star