Perşembe yayınları! 17 Ağustos 2023 yayın akışı: TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8... Perşembe günü kanalların akışları belli oldu.. Peki, bugün TV'de neler var? İşte TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8 yayın akışları...

ensonhaber.com

Televizyon izleyicileri, takip ettikleri yapımları kaçırmamak adına günlük akışa göz atıyor.

Her kanalda, birbirinden farklı içerikler yer alıyor.

17 Ağustos Perşembe akşamı da birçok dizi, film, yarışma ekranda olacak.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 Sağ Salim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

Kanal D yayın akışı

07:45 Afili Aşk

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Ya Çok Seversen

Star TV yayın akışı

09:00 Kiralık Aşk

10:30 Çöp Adam

12:45 Yalı Çapkını

16:00 Ömer

19:00 Star Haber

20:00 Sahtekar İkili

Fox TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 En Güzel Dönüşüm

14:30 Eşim Benzerim Yok

17:30 Aşk Mantık İntikam

19:00 Gülbin Tosun İle FOX Ana Haber

20:00 Kayhan

TRT 1 yayın akışı

08:55 Kalk Gidelim

12:00 Şehirden Uzakta

13:15 Seksenler

16:10 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

Show TV yayın akışı

11:30 Aile

15:45 Yeşil Vadi'nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

21:30 Maviye Sürgün

TV8 yayın akışı

08:30 Kırmızı Oda

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star